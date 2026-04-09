Catalunya se pone a la cabeza en campos de baterías: "Son clave para almacenar energía y estabilizar la red eléctrica"

Pese a los avances, Catalunya no ha logrado revertir del todo el atraso en la instalación de parques de energías renovables y sigue sin liderar la puesta en marcha de este tipo de instalaciones. Sin embargo, en los últimos meses, sí ha logrado encabezar la tramitación de proyectos de campos de baterías.

Según datos de Red Eléctrica a los que ha accedido EL PERIÓDICO, Catalunya es la comunidad autónoma que gestiona y concede más permisos de acceso y conexión a la red de transporte eléctrico para colocar baterías, unos elementos clave para dar seguridad al sistema eléctrico y evitar hipotéticos apagones como el que se vivió en España hace un año.

Este gráfico muestra los permisos de acceso y conexión concedidos por las Comunidades Autónomas. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Hasta la fecha, se ha dado luz verde a 2.021 megavatios de potencia, un dato que supera los 1.751 de Andalucía, el segundo territorio con más campos de baterías. Además, en estos momentos, la Generalitat está en proceso de autorizar 164 proyectos más de este tipo.

Marco legal

Fuentes del sector consultadas por este diario aseguran que la entrada en vigor del polémico Decreto Ley catalán que da prioridad a las renovables y regula las baterías ha contribuido a acelerar el proceso. Salvador Salat, portavoz de UNEF (Unión Española Fotovoltaica) en Catalunya, coincide: "Es una de las asignaturas que, por una vez, hemos afrontado correctamente".

"Hasta hace poco, no había regulación y cada proyecto debía abordarse de forma individual, lo que dificultaba el proceso", afirma. "Pero con la aprobación del decreto, todo es más sencillo", admite.

Día y noche

Los campos de baterías consisten en instalaciones formadas por grandes sistemas de almacenamiento eléctrico. Este tipo de baterías permiten guardar energía durante el día, cuando existe excedente, para liberarla más tarde cuando el sistema la necesita. "Su función principal es aportar flexibilidad a la red: absorben electricidad en momentos de alta producción o baja demanda y la devuelven en las horas de más consumo", detalla Salat. Así se equilibra la oferta y la demanda.

Con el despliegue de las energías renovables, especialmente la solar, cuya producción se concentra en las horas centrales del día, la importancia de los campos de baterías ha aumentado, puesto que sirven para aprovechar el excedente diurno, que de otro modo podría desaprovecharse, y trasladarlo a la tarde, la noche o las primeras horas de la mañana.

Dos modelos

Estos proyectos pueden ser los llamados 'stand alone' o híbridos. Los primeros son instalaciones de baterías independientes, conectadas directamente a la red y dedicadas exclusivamente a almacenar y suministrar electricidad según las necesidades del sistema. Los híbridos, en cambio, se vinculan a una planta de generación renovable, como un parque solar o eólico, de manera que la batería almacena parte de la energía producida por esta instalación para inyectarla más adelante al sistema.

Catalunya, por ahora, es líder en los campos de baterías 'stand alone'. En cuanto a las híbridas, como la comunidad no dispone de una cantidad de parques eólicos y solares muy elevada, se sitúa en tercer lugar, por detrás de Andalucía y Extremadura, lugares en los que hay más volumen de renovables. Compañías dedicadas al impulso de las baterías constatan que el nuevo marco jurídico aporta confianza y estimula la actividad. Pero, aun así, avisan de que todavía queda mucho camino por recorrer para dar a conocer la importancia de las baterías y convencer a los ayuntamientos reticentes ante las propuestas que les llegan por parte de promotores.

Parque fotovoltaico en Alcarràs. / JORDI COTRINA

"No hay duda de que muchos de los primeros grandes parques de baterías de la península se verán en Catalunya", sostiene Salat. El portavoz de UNEF asegura que estos puntos de almacenamiento de energía no generan grandes ruidos ni son problemáticos a la hora de recibir el visto bueno ambiental debido a que su impacto es muy bajo. "Además, con poco espacio se puede almacenar mucha energía", subraya. En datos: en apenas una hectárea, se pueden guardar 100 megavatios de energía que se almacenan y luego se liberan cuando es necesario.

Salat, de todas formas, considera que Catalunya debe acelerar también en el modelo de baterías hibridado: "Es clave dar servicio a un parque fotovoltaico concreto porque la producción se puede desplazar hacia la tarde noche". "De hecho, los parques que solicitan instalarse en el territorio ya suelen pedir también una autorización para poner baterías", añade. "Se trata de un elemento clave para almacenar energía y dar estabilidad", zanja.

Fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica defienden la tramitación de tantos proyectos y exponen que se trata de un paso necesario para descarbonizar el modelo energético e impulsar las energías renovables, a la vez que se electrifica la demanda. Además, agregan estas fuentes, se contribuye a allanar la curva de demanda y a estabilizar los costes, a la vez que se garantiza el suministro en caso de incidencias.