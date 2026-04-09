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Las autoescuelas reclaman que la formación incluya circular un mínimo de kilómetros por carretera

Remarcan que el 90% de los fallecidos en siniestros viales esta Semana Santa se registraron en vías secundarias

CNAE quiere que la formación obligatoria para sacarse el carné se apruebe este año

Prácticas de autoescuelas en el paseo de l'Exposició de Barcelona.

Prácticas de autoescuelas en el paseo de l'Exposició de Barcelona.

Germán González

Germán González

Barcelona
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La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) considera «crítica» la situación en las vías secundarias, tras analizar el informe de la siniestralidad vial en Semana Santa, publicado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Con un balance de 30 fallecidos en 28 siniestros (tres fallecimientos más que en el mismo periodo del año pasado), el dato más preocupante para CNAE es que el 90% de las muertes se produjeron en carreteras convencionales.

Por eso, la Confederación pide al Gobierno que se exija, durante la formación práctica, la circulación por estas carreteras, ya que así se podrá adquirir experiencia en las vías que concentran más siniestros mortales. Ante la Comisión sobre Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados, el presidente de CNAE, Enrique Lorca, defendió la necesidad de una trazabilidad de kilómetros mínimos obligatorios en carreteras convencionales. Actualmente, la formación práctica de los futuros conductores está condicionada por la ubicación de los centros de examen, dejando en la mayoría de los casos en un segundo plano a las vías secundarias.

En este sentido, los centros se enfrentan a la reticencia del alumnado. El aspirante, enfocado en aprobar el examen práctico, suele mostrarse reacio a realizar trayectos que no forman parte de las rutas habituales de evaluación, percibiendo estas clases como «menos útiles» para su objetivo. Por eso, CNAE propone establecer por ley un número mínimo de kilómetros obligatorios en carreteras secundarias: "Esta medida garantizaría que la formación fuese homogénea y se redujese la siniestralidad vial, al dotar a los nuevos conductores de herramientas para gestionar el riesgo en las vías con mayor índice de mortalidad".

Además, CNAE solicita la implementación de módulos de concienciación y sensibilización vial obligatorios en las autoescuelas. Estos módulos están diseñados para que el alumno comprenda los riesgos reales, las consecuencias de las distracciones y el impacto de las conductas de riesgo, más allá de la mera memorización de normas. «No basta con saber manejar el vehículo y conocer las normas; es vital que el conductor comprenda el riesgo. El repunte en atropellos y el no uso del cinturón en pleno 2026 demuestran que la sensibilización debe ser obligatoria y presencial en las autoescuelas», afirman desde CNAE

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En Semana Santa hubo un aumento de fallecidos por atropellos (cinco más) y colisiones frontales o múltiples (cuatro más), lo que sería errores de atención y falta de percepción del peligro, según las autoescuelas. Además, consideran "inaceptable que dos de los 17 fallecidos en turismos aún no hicieran uso del cinturón de seguridad" y añaden que los cinco peatones y cuatro motoristas fallecidos, que son de colectivos vulnerables, muestran "la necesidad de educar en la convivencia y el respeto mutuo en la carretera".

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