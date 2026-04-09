Aurelio Rojas, cardiólogo: "No tomes más de 4 tazas de café al día. Puede tener efectos adversos"

En medio del eterno debate sobre si el café es un aliado o un enemigo de la salud, cada vez surgen más voces que tratan de desmontar mitos y aportar claridad basada en la evidencia científica. El cardiólogo Aurelio Rojas, un conocido divulgador en materia de salud, ha intentado responder algunas de las dudas más frecuentes sobre esta bebida, la segunda más consumida en el mundo solo por detrás del agua.

El cardiólogo sitúa al café como una buena estrategia para ayudar "a perder peso", reducir "el riesgo de problemas del corazón" y "de algunas arritmias como la fibrilación auricular", según ha explicado en un vídeo de Instagram. También ha desmentido uno de los mitos más comunes: no aumenta la tensión.

Aurelio Rojas ha recordado que es un "buen antiinflamatorio" y ha enumerado la decena de beneficios que tiene el café para la salud, como por ejemplo, "mejora el azúcar en sangre y reduce el riesgo de diabetes tipo 2", "protege contra el hígado graso y la cirrosis, "ayuda con la depresión y mejora el estado de ánimo" o mejora el rendimiento físico y la salud cerebral en casos de "párkinson o alzhéimer".

¿Cómo y cuándo tomar café?

La ingesta de café es buena para adultos sanos mayores de 40-50 años, personas con riesgo de diabetes o síndrome metabólico, quienes buscan mejorar el rendimiento cognitivo o físico, gente con hígado graso o riesgo hepático y para "cualquiera que tolere bien la cafeína"

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Sin embargo, recomienda el "café natural, preferentemente sin azúcar ni edulcorantes y solo, porque así maximizas su poder antioxidante". El cardiólogo asegura que "3 tazas al día son el rango óptimo" para conseguir todos estos beneficios para tu salud." Empieza con 1 al día o 2 si eres sensible y no superes 4 porque no vas a tener más beneficios y sí puede producir efectos adversos como nerviosismo, palpitaciones o dificultad para dormir", ha finalizado.