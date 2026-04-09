Artemis II de la NASA, en directo: última hora de la vuelta de los astronautas a la Tierra tras sobrevolar la Luna

La humanidad vuelve a la Luna. Y esta vez, con intención de quedarse. Tras décadas de trabajo, muchos problemas técnicos y un sinfín de contratiempos, la NASA lanza su gran apuesta para (re)conquistar la Luna. Se trata de la misión Artemis II, el primer vuelo lunar tripulado en 54 años y el primero que cuenta con una mujer y un afroamericano entre sus protagonistas. Esta iniciativa, de 10 días de duración, tiene previsto realizar un recorrido completo entre la Tierra y la Luna y, aunque no tiene previsto aterrizar en ella, se enfrenta al reto de poner a prueba todas las tecnologías que algún día servirán para desplegar una base permanente en el suelo lunar. El suyo, afirman, será un vuelo histórico.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo para seguir la última hora de la misión Artemis II, los anuncios de la NASA y las historias de los cuatro astronautas que protagonizan este histórico y colosal proyecto.

Ansias de compartir El piloto, Victor Glover, confesó que el momento que más anhela de la misión, con una duración de 10 días, es el regreso a la Tierra mañana, cuando amerizarán en el Pacífico frente a las costas de California a las 20.07 horas del este de Estados Unidos (las 02.07 del sábado en España). Glover, de la NASA, ansía compartir los hallazgos de Artemis II, la primera tripulación en orbitar la Luna en más de 50 años, lo que representa los cimientos para una futura base de Estados Unidos en el satélite natural y la eventual exploración humana de Marte.

Los astronautas de Artemis vuelven a la Tierra a pasar la batuta a quienes llegarán a la Luna La tripulación de Artemis II expresó en su última rueda de prensa desde el espacio que desean volver a la Tierra para "pasar la batuta" a los astronautas que llegarán a la Luna, además de compartir que la misión les reafirmó que los humanos deben "crear juntos" en vez de "destruir". "Parte de nuestro ética como tripulación y nuestros valores desde el comienzo fueron que esta es una carrera de relevos. De hecho, para simbolizar físicamente, trajimos batutas, que planeamos entregar a la próxima tripulación", compartió Christina Koch, especialista de misión de la NASA, desde la nave Orión.

Los astronautas comenzarán este jueves a preparar el módulo para el amerizaje Los astronautas de Artemis II empezarán este jueves a preparar la cabina y a estudiar los procedimientos de entrada antes del amerizaje, previsto por la NASA para el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (EEUU) (02:07 del sábado hora española) frente a la costa de San Diego. De esta manera, la tripulación empezará a guardar el equipo e instalar sus asientos para asegurarse de que todo esté bien sujeto para la reentrada. Los funcionarios de la NASA ya han confirmado además que el USS John P. Murtha ha zarpado y se dirige al punto intermedio hacia el sitio de recuperación en el Océano Pacífico.

El traje facilita mantener la presión arterial durante el regreso a la Tierra Durante este miércoles, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA Jeremy Hansen, se turnarán para probar y evaluar la prenda para la intolerancia ortostática que se usa debajo del traje del Sistema de Supervivencia de la tripulación. Ésta les ayudará a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre. Por esta parte, la agencia espacial estadounidense ha indicado que algunos astronautas experimentan intolerancia ortostática después de un tiempo prolongado en microgravedad, una condición que puede dificultar mantenerse de pie sin mareos o desmayos. "La prenda aplica compresión en la parte inferior del cuerpo para contrarrestar este efecto y facilitar un regreso seguro", ha explicado.

Sentadillas y remo como parte de la misión Los astronautas también realizan deporte en el espacio. En la nave completan cada día una sesión de ejercicios físicos que incluye el volante de inercia, que utiliza un sistema de cables que permite realizar tanto ejercicios aeróbicos como remo, como movimientos de resistencia, incluyendo sentadillas y peso muerto.

La NASA publica en Spotify la lista de la misión espacial La agencia espacial estadounidense ha publicado este miércoles una lista de reproducción en la plataforma Spotify con todas las canciones que han empleado para despertar a los integrantes de Artemis II.

Queen y Bowie para despertar a los astronautas en su octavo día de misión La tripulación ha comenzado su octava jornada a las 11:35 hora del este de EEUU (17:35 hora española) al ritmo de 'Under Pressure' de Queen y David Bowie, la canción que los expertos han elegido para despertarse este miércoles. "Vuestros amigos y colegas de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) os desean otro gran día en vuestro viaje", se ha escuchado decir desde el centro de control a los astronautas a través de la retransmisión oficial. La NASA escoge un tema diferente cada día para levantar a los astronautas, que en el espacio sufren una desincronización circadiana por los cambios en los ciclos solares de luz y oscuridad que experimentan.

La misión se dedica este miércoles a analizar los efectos de la radiación solar El octavo día de misión estará destinado a evaluar "su capacidad para protegerse de eventos de alta radiación, como las erupciones solares" y realizarán "múltiples experimentos para recopilar datos sobre los niveles de radiación dentro de la Orión". La agencia espacial agrega que los astronautas construirán un refugio en el interior de la cápsula "si fuera necesario", en el marco de estos experimentos. La radiación solar es una de las principales preocupaciones de la NASA de cara a las próximas misiones en el espacio profundo, puesto que los astronautas pierden allí la protección que en la Tierra reciben de la atmósfera y la magnetosfera. Además, la tripulación "pondrá a prueba la capacidad de pilotaje manual de Orión dirigiendo la nave espacial a través de diversas tareas".

Estudio sobre la evolución de las superficies lunares Otro de los objetivos de estudio de la tripulación de Orión era la cuenca Hertzsprung, un cráter de casi 650 kilómetros de ancho fuertemente erosionado en la cara oculta de la Luna, que ofrece valiosa información sobre cómo evolucionan las formaciones lunares en el tiempo. Los astronautas también observaron Reiner Gamma, un "remolino lunar" que se espera sea el un sitio de aterrizaje de futuras misiones de aterrizaje al ser considerado como una anomalía magnética, así como Glushko, un cráter brillante de 43 kilómetros de ancho conocido por las franjas blancas, y el brillante cráter Ohm, situado en la cara oculta de la Luna.