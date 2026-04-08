Ustec denuncia el "mal uso" de los contactos de las familias por parte del Govern para hacer "propaganda" del acuerdo firmado con CCOO y UGT

El conflicto en la escuela catalana sigue encallado en el mismo punto en el que se quedó antes de las vacaciones de Semana Santa. El Govern defiende a capa y espada el "acuerdo histórico" alcanzado con CCOO y UGT y el resto de sindicatos -entre ellos Ustec y Aspepc, los dos mayoritarios en la pública- siguen insistiendo en que este es insuficiente y en que la consellera -que este martes se reincorporó al trabajo después de dos meses de baja médica- debe sentarse con ellos a negociar.

En ese contexto -y con más de 500 escuelas apuntadas a la campaña para dejar de hacer colonias y salidas escolares el curso 26-27 como medida de presión al Govern- la conselleria ha salido al ataque en la guerra por controlar el relato enviando un correo electrónico de forma masiva -usando los correos dados por las familias en el momento de la matrícula de sus hijos a la escuela- para en que "ahora que empieza el último trimestre del curso", les ponen "al día" [sic] sobre "la implantación progresiva de las medidas acordadas entre el Govern y las organizaciones sindicales CCOO y UGT en el ámbito educativo, entre otras informaciones".

El Govern defiende la polémica publicación explicando que ha puesto en marcha este boletín para informar a la comunidad educativa sobre las medidas con impacto en la organización de los centros educativos y, por tanto, sobre la atención educativa que reciben sus hijos

Comunicado en el que se explica a las familias cosas como que partir del curso 2026-2027 se pagarán 50 euros por noche, para un máximo de dos profesionales por grupo, al profesorado que acompañe al alumnado en colonias y actividades educativas fuera del centro, o que el acuerdo incluye "la reducción progresiva de las ratios en las distintas etapas educativas del sistema, con el objetivo de consolidar grupos de 20 alumnos en infantil y primaria y de 25 alumnos en la ESO en los próximos años, así como la extensión de estas reducciones al bachillerato y a los distintos ciclos de la formación profesional" [sic].

El sindicato también rechaza que se sitúe a las familias "en medio" del conflicto y considera que el Ejecutivo catalán trata de utilizarlas como elemento de presión frente al profesorado

El sindicato Ustec -el mayoritario en la escuela pública catalana- ha cargado este miércoles contra el Departament d'Educació i Formació Professional por esta cuestión. Denunciado que haya usado los canales de comunicación de los centros educativos para "hacer propaganda" a las familias sobre el acuerdo firmado con CCOO y UGT, un pacto que la organización [con el apoyo de los más de 40.000 docentes que se posicionaron en una consulta organizada por este] considera "insuficiente" para resolver los principales problemas de la escuela pública catalana.

En un comunicado hecho público este miércoles, el sindicato (uno de los convocantes de las seis jornadas de huelga del pasado trimestre) acusa al Govern de intentar "presentar como solución" un acuerdo que, a su juicio, no responde a las reclamaciones de una parte importante muy importante del personal educativo (las movilizaciones convocadas tras el anuncio del "acuerdo histórico" contaron con un apoyo masivo).

Ustec insiste que el conflicto sigue abierto porque el pacto no aborda de forma suficiente cuestiones como los salarios, la reducción de ratios, la educación inclusiva o la carga burocrática en los centros

Ustec insiste que el conflicto en la educación pública sigue abierto porque el pacto no aborda de forma suficiente cuestiones como los salarios, la reducción de ratios, la educación inclusiva o la carga burocrática en los centros. Según la organización, con este pacto el alumnado no percibirá "mejoras estructurales inmediatas” el próximo curso".

El sindicato también rechaza que se sitúe a las familias "en medio" del conflicto y considera que el Ejecutivo catalán trata de utilizarlas como elemento de presión frente al profesorado. Frente a ello, defiende que las movilizaciones del personal educativo no van dirigidas contra las familias, sino que buscan reclamar mejoras para la escuela pública.

Explicación alternativa

Por este motivo, Ustec ha hecho un llamamiento a docentes y personal de atención educativa para que contacten con las familias de sus centros y les hagan llegar una explicación alternativa sobre por qué consideran que el acuerdo alcanzado no es suficiente. La organización insiste en que el Govern no ha resuelto el conflicto y le reclama que retome la negociación para dar una respuesta más amplia a las demandas planteadas en los últimos meses.

El Govern defiende la polémica publicación explicando que ha puesto en marcha este boletín para informar a la comunidad educativa sobre las medidas con impacto en la organización de los centros educativos y, por tanto, sobre la atención educativa que reciben sus hijos e hijas.