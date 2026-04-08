La presidenta del TSJC reclama oposiciones extraordinarias de jueces. "Si no se hace, tendremos sillas, pero no magistrados para cubrirlas"

La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha reclamado al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que convoquen oposiciones extraordinarias para jueces, incluido el cuarto turno —abogados de reconocido prestigio—, con el fin de cubrir las vacantes y las necesidades que existen en Catalunya. “Si no se hacen, tendremos sillas, pero no jueces suficientes para ocuparlas”, ha advertido este miércoles la máxima representante del alto tribunal catalán.

A pesar de felicitarse por el incremento previsto de 181 jueces nuevos entre este año y el próximo, la magistrada ha destacado que sigue faltando personal para ofrecer una atención adecuada al ciudadano y reducir los tiempos de tramitación de los procesos judiciales. Como ejemplo, ha señalado que, de las 871 plazas con las que cuenta actualmente la comunidad, 132 están vacantes, al margen de las bajas por enfermedad y de los permisos de maternidad y paternidad, especialmente numerosos en Catalunya por la edad de los nuevos togados. A su entender, también hace falta más funcionarios y la digitalización de la justicia penal.

Uno de los problemas que padece la Administración de Justicia en Catalunya, ha reconocido Caso, es el exceso de movilidad, por lo que vería con buenos ojos que se estableciera un complemento retributivo para los jueces que quieran ejercer en la comunidad, tal y como estudia la Conselleria de Justícia. Desde hace años, y al haberse creado bastantes plazas de jueces en las poblaciones catalanas, muchos opositores eligen Catalunya como primer destino, donde obligatoriamente tienen que permanecer un año. Sin embargo, en cuanto pueden regresan a sus lugares de origen o piden el traslado a ciudades donde la vida es más asequible.

Para la presidenta del TSJC, la nueva organización judicial, con la creación de los tribunales de instancia y la desaparición de los órganos unipersonales a raíz de la implantación de la ley de eficiencia de la justicia, aprobada en abril de 2025, ha sido positiva y, en su opinión, llevará a una mejoría en la situación de la justicia, aunque todavía es pronto, ha precisado, para extraer conclusiones. Por ahora, esta mejoría sí se ha constatado en los juicios rápidos —delitos castigados con menos de cinco años de prisión, como los robos con intimidación— gracias a los refuerzos aplicados con el plan de choque contra la multirreincidencia diseñado por el Ministerio de Justicia y la Conselleria de Justícia. Esta iniciativa supuso que, además de los 25 juzgados penales, otros 10 jueces más —dos en exclusiva y ocho en comisión de servicio, compaginándolo con su órgano judicial— se dedicaran a celebrar estos juicios.

200 juicios al día en Barcelona

Así, desde mayo de 2025 hasta ahora, se han dictado un total de 9.000 sentencias —5.800 por los juzgados penales ordinarios y 3.200 por los refuerzos—. De esta manera, se ha podido reducir considerablemente el plazo para celebrar los juicios, que en la actualidad es de entre seis meses y un año desde que se comete el delito. En Barcelona ciudad se celebran cada día hasta 200 juicios rápidos. Caso ha destacado que también se ha reforzado el servicio de ejecución de sentencias, pero ha subrayado que son necesarias más plazas para poder hacer cumplir las resoluciones judiciales en todos los ámbitos. La creación de los servicios comunes de ejecución permitirá, según la presidenta del TSJC, una mayor agilidad.

Noticias relacionadas

En el repaso de la situación de los órganos judiciales catalanes, Caso ha efectuado una mención especial al juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona, que entró en funcionamiento el pasado 1 de enero y que ya tiene sobre la mesa un total de 335 asuntos. La mayoría de estos casos, ha destacado la presidenta del alto tribunal catalán, son delitos que se cometen a través de las redes sociales, como el sexting o el grooming. También ha recalcado que se ha constatado un aumento de agresiones sexuales en las que están implicados menores, tanto como víctimas como autores. Respecto a la violencia contra la mujer, ha explicado que es importante la “comarcalización” de los órganos judiciales que investigan estos hechos. Por ejemplo, el de Badalona se hará cargo de los asuntos de Santa Coloma de Gramenet, al igual que los de Balaguer y Cervera se asumirán en Lleida, y los de Vilafranca del Penedès, en Vilanova i la Geltrú.