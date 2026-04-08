Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él

Los Mossos d'Esquadra siguen adelante con la investigación para esclarecer las causas de las lesiones del bebé de tan solo seis semanas presuntamente maltratado por sus padres en Barcelona. Según consta en las diligencias a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, una testigo dio la voz de alarma en un Centro de Atención Primaria (CAP) al ver cómo el padre del bebé se comportaba de forma agresiva con el niño. La mujer, una madre de origen inglés que se encontraba en el centro de salud de Roger de Flor, afirma que el hombre dio el biberón de forma violenta al pequeño ("a lo bestia”, según dijo). La testigo también ha declarado que el padre tapaba la boca al pequeño mientras la criatura lloraba hasta el punto de que esta le reprendió. “No por tapar la boca del bebé –se encaró– va a llorar menos”. Tras presenciar los hechos, la usuaria afirma que alertó a una enfermera y que esta, a su vez, avisó al pediatra. De momento, se desconoce si el episodio activó o no algún tipo de alerta.

De hecho, tal como avanzó este diario, el pequeño acudió a cuatro centros hospitalarios, incluido el CAP de Roger de Flor, aquejado de distintas dolencias. Tras detectársele varios hematomas –algunos de ellos genitales– que en un primer momento se atribuyeron a una sonda de orina, el bebé llegó con una fractura de fémur al Hospital de Sant Pau, donde finalmente se activó el protocolo de maltrato infantil y el pequeño fue derivado al Hospital Vall d'Hebron. Dos días más tarde y tras efectuar un examen exhaustivo del bebé, los Mossos d’Esquadra procedieron al arresto de los padres del niño, una pareja vecina de Barcelona, que permanece en prisión. Se da la circunstancia de que la madre es enfermera de Traumatología de Vall d’Hebron.

Pruebas y declaraciones

El juez, a petición de la Fiscalía de Barcelona, ha solicitado pruebas a los Mossos y ha pedido declaraciones de familiares, compañeros de trabajo y personas que puedan aportar información sobre la pareja. A la vez, también ha requerido informes médicos completos de los padres, entre los que figuran posibles antecedentes psiquiátricos. Igualmente se están realizando averiguaciones patrimoniales.

Hasta ahora, los Mossos d’Esquadra han tomado declaración a algunos vecinos y familiares, y se espera que también se interrogue a los médicos y enfermeras que atendieron al pequeño, tal como ha solicitado la fiscalía.

Uno de los familiares interrogados, por ejemplo, ha descrito al padre como un hombre “meticuloso” y “bruto” que “cuando deja el móvil sobre la mesa, lo tira”, apuntan las fuentes cercanas a la investigación. En esa línea, una vecina también ha declarado que un día la madre de la criatura le comentó que el padre era "muy bruto" cuando cogía al pequeño. Estos testimonios forman parte de las actuaciones policiales de los Mossos d’Esquadra.

Los padres del bebé, que llevan juntos desde hace 16 años, se encuentran en prisión preventiva acusados de delitos de maltrato continuado, lesiones muy graves y agresión sexual. La pareja tuvo al pequeño por fecundación in vitro y, según los allegados, era un bebé muy buscado.

Según fuentes de la investigación, cuando la fiscalía pidió prisión para los progenitores tras declarar ante el juez y negar los hechos, la madre se puso a llorar y el padre le tocó el hombro en un gesto de cariño.

Registro

Mientras tanto, en el edificio de la Gran Vía donde residía la pareja y el bebé presuntamente maltratado, cunde la sorpresa entre los vecinos. Una mujer, cuidadora de niños, se ofreció incluso a ayudarles: “Me encontré al padre llegando a casa cargado con pañales y me dijo que estaba muy cansado y que el bebé lloraba mucho y no les dejaba dormir”.

Por su parte, el conserje también explica que la mujer, que le había dicho que el niño era "muy deseado", incluso le detallaba las dolencias del bebé cuando acudía al hospital.

Los Mossos detuvieron a los padres después de que se activase el protocolo. Posteriormente condujeron a la pareja a una entrada y registro en su propia vivienda. En la intervención en la casa, que se encontraba ordenada y limpia, se llevaron aparatos electrónicos como un ordenador y un iPad, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

Durante el periplo de hospitales, la madre estuvo en permanente contacto con un familiar médico a través de WhatsApps y audios de voz que obran en poder de la policía catalana. En estos mensajes, la madre preguntaba qué podría estar padeciendo el bebé, según señalan las mismas fuentes.