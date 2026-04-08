Rodalies ampliará las frecuencias de los Regionals del sur con los trenes de la RL3 y la RL4 tras su traspaso a FGC

Rodalies aumentará la frecuencia de la R13, que une Barcelona y Lleida por Valls y ofrece un servicio esencial para comarcas como Les Garrigues o el Alt Camp, de cuatro a seis trenes diarios a partir del primer trimestre de 2027. Así lo ha anunciado en una reunión con alcaldes de los municipios que atraviesa esta línea de Regionals el secretario de Mobilitat i Transports, Manel Nadal. Para poder ofrecer esta ampliación del servicio, Rodalies aprovechará los trenes de Renfe que hoy dan servicio a las líneas RL3 y RL4, que cubren el trayecto entre Lleida, Cervera, Manresa y Terrassa. Como ambas líneas pasarán a ser competencia de Ferrocarills de la Generalitat de Catalunya (FGC) a partir de otoño –y entonces empezarán a dar servicio los trenes que Stadler está produciendo en su base de Valencia–, Renfe podrá reutilizar sus trenes en las líneas de Regionals del sur.

A la reunión mantenida este miércoles han asistido más de una decena de alcaldes y de presidentes de consells comarcals, además de representantes de la Associació Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp. Su presidente, Nil Magrinyà, ha afirmado que durante el encuentro se ha notado "buena sintonía", aunque ha advertido que se deberá ver si los compromisos se materializan.

Para la alcaldesa de Valls, Dolors Farré, otro de los puntos más importantes tratados en la reunión es que el mantenimiento de la infraestructura de la línea pase a ser nocturno antes de final de años. Hasta ahora, estas obras se hacían durante el día, y, sumadas a las limitaciones de velocidad acumuladas en estas línea, la convertían en una de las más afectadas por los retrasos en la red, pese a que lleva más de un mes con el servicio completamente restablecido. "La reunión ha sido muy positiva siempre que cumplan los compromisos", ha resumido la primera edila de la capital del Alt Camp.

En la misma línea se han expresado los alcaldes de Montblanc, Marc Vinya; y el de L'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, que ha asegurado que durante la reunión el Govern también se ha comprometido a hacer mejoras en la infromación que reciben los usuarios de la R13.

Escpeticismo

Menos optimista se ha mostrado el alcalde de Les Borges Blanques, Josep Farran, que ha valorado negativamente la reunión y ha alertado que la situación actual no garantiza una movilidad útil para el día a día de los vecinos del territorio.