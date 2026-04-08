Meteorología
El Reino Unido registra su temperatura más alta de inicios de abril en 80 años
Los termómetros alcanzan los 26,6 °C en Londres en una jornada "excepcionalmente cálida", según la Met Office
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El Reino Unido registró este miércoles su día más cálido de la primera mitad de abril desde 1946, con temperaturas que superaron los 26 °C en zonas de Londres, según la agencia meteorológica británica, la Met Office.
Además, se trata de la jornada más calurosa del año hasta la fecha, con un máximo de 26,6 °C en Kew Gardens, al suroeste de la capital, superando los 24,8 °C alcanzados el pasado martes en la isla galesa de Anglesey.
En una publicación en la red social X, la Met Office explicó que este miércoles ha sido "excepcionalmente cálido" para principios de abril, cuando son "muy poco comunes" las temperaturas superiores a 26 °C.
"De hecho, hoy ha sido el segundo día más cálido registrado en la primera mitad de cualquier abril", puntualizó.
Descenso brusco de temperaturas
Sin embargo, la agencia meteorológica británica advirtió de que esta racha cálida será breve. Este jueves se espera un descenso notable de las temperaturas, con bajadas de hasta 10 grados, así como un tiempo más inestable de cara al fin de semana.
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