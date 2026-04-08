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El pueblo de Aday Mara: una "acogedora" villa a la que el flamante campeón de la NCAA acude cada verano

El pueblo cuenta con su iglesia del siglo XVII y el Rebollo de las Umbrías, es el destino al que posiblemente regresará Aday Mara, un punto de encuentro con la naturaleza y la tranquilidad de la España vaciada

Yo sí he visto al gigante maño Aday Mara ganar la NBA universitaria

Aday Mara celebrando el título de la NCAA esta madrugada y de fondo, las vistas de Barrachina, en Teruel.

Aday Mara celebrando el título de la NCAA esta madrugada y de fondo, las vistas de Barrachina, en Teruel. / EFE / Comarca del Jiloca

Martín Vital

Zaragoza
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La noticia del día en Aragón ha dibujado una sonrisa en la cara de todos los admiradores del baloncesto en la comunidad: Aday Mara ha escrito su nombre en la historia de este deporte, siendo el primer español y, por supuesto, aragonés en ganar la NCAA, título universitario de gran prestigio en Estados Unidos. El zaragozano partió a conquistar América a finales del verano de 2023, donde ya se ha convertido en una referencia para muchos jóvenes aficionados. Sin embargo, sus raíces están en la España vaciada, más concretamente en la comarca del Jiloca, donde cada cierto tiempo acude para ser un vecino turolense más.

Aday Mara, emocionado, se seca las lágrimas con una bandera de España tras ganar la NCAA.

Aday Mara, emocionado, se seca las lágrimas con una bandera de España tras ganar la NCAA. / ESPN

Para ser más exactos él es de Zaragoza ciudad, la que le vio crecer y desarrollarse como jugador hasta los 18 años, pero su padre le arraiga a Barrachina, una "acogedora y tranquila" villa a la que acude siempre que es posible cada verano y que esta noche estalló en júbilo con el triunfo de su 'hijo pródigo' con los Michigan Wolverines.

A este pequeño municipio de la provincia de Teruel se le conoce por su entorno natural privilegiado, situado en la vega del río Pancrudo y rodeado de paisajes muy diversos. Por un lado, destacan los yesos blanquecinos del norte, catalogados como Lugar de Importancia Comunitaria, mientras que en las zonas más elevadas aparecen bosques de rebollos y vegetación autóctona. Todo ello se completa con el bosque de ribera que acompaña al río, donde los chopos cabeceros y pequeños huertos dibujan una estampa muy característica.

El casco urbano de Barrachina, asentado en la ladera de un monte, está marcado por la presencia de la iglesia parroquial de la Asunción, una construcción del siglo XVII con elementos barrocos y reminiscencias mudéjares en su torre. Pasear por sus calles permite descubrir también su lonja-trinquete, una de las últimas de este tipo en la comarca, así como diferentes muestras de arquitectura popular. A las afueras, la antigua fábrica de harinas recuerda el pasado industrial de un pueblo que llegó a contar con varios molinos y actividad textil.

Entre sus grandes símbolos naturales se encuentra el Rebollo de las Umbrías, un árbol singular de cerca de 400 años que se alza aislado en una ladera dominando el paisaje. Este ejemplar, de grandes dimensiones y con cavidades en su tronco, ha sobrevivido gracias a su condición de árbol trasmocho, ligado a antiguos aprovechamientos tradicionales. Su silueta es tan representativa que incluso aparece en el escudo del municipio, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para visitantes.

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Rebollo de las Umbrías de Barrachina, árbol con una edad cercana a los 400 años.

Rebollo de las Umbrías de Barrachina, árbol con una edad cercana a los 400 años. / Wikiloc

En definitiva, Barrachina es uno de esos rincones que explican el vínculo de figuras como Aday Mara con la llamada España vaciada: un lugar de raíces, naturaleza y tranquilidad. Un destino que, lejos de los focos y el prestigio de las canchas estadounidenses, conserva la esencia de la vida rural y que sigue siendo punto de regreso para quienes, como el pívot aragonés, nunca olvidan de dónde vienen. Se verá en unos meses si esta celebración se prolonga hasta que sean las fiestas patronales en esta localidad turolense que tanto han vivido este triunfo.

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