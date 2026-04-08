Nitazenos: así es la potente droga mucho más peligrosa que el fentanilo que ya ha provocado una muerte en España

Los opioides de benzimidazol, conocidos como nitazenos, son drogas sintéticas que fueron creadas en la década de 1950 en los laboratorios como alternativa a la morfina (analgésico opioide usado para tratar dolores fuertes).

Así lo explica un estudio de la agrupación de investigadores Episteme Social, publicado por el Ministerio de Sanidad el año pasado, que también recoge que "los nitazenos son opioides tan potentes o más que el fentanilo".

40 veces más potente que el fentanilo

Cabe recordar que el fentanilo es un "fármaco opiáceo sintético que se usa como analgésico y anestésico, aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína", según lo define la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés) recogió 72.776 muertes en 2023 por el consumo de este fármaco en los Estados Unidos.

El opioide sintético fentanilo. / Mauricio Dueñas Castañeda / (EPA) EFE

Los nitazenos suelen encontrarse en forma de polvo o cristales, con un color blanco, marrón o amarillo. En este caso, esta droga es 500 veces más potente que la heroína y 40 veces más que el fentanilo, afirma Episteme Social.

En 2023 hubo 305 muertes en Europa por el consumo ilícito de nitazenos, según informa el estudio de Episteme Social, aunque aún no había ocurrido ninguna en nuestro país.

Sin embargo, este martes, día 7, se ha dado a conocer la primera muerte en España por esta droga, aunque el hecho ocurrió en el año 2024.

No era la primera sobredosis

Se trata de un estudiante de 21 años de Navarra que ingresó en el Hospital Universitario de la misma ciudad la madrugada del 28 de julio de 2024, tras consumir isotonitazeno por vía nasal con fines recreativos.

Durante su traslado, el joven recibió varias dosis de naloxona (un medicamento antagonista a los opioides) para revertir los efectos de la droga. A pesar de la gravedad de su estado, él mismo solicitó el alta voluntaria pocas horas después de su ingreso en el centro médico.

Pocos días después se le encontró muerto con evidencias de haber vuelto a consumir este tipo de drogas. El joven tenía antecedentes por consumo y ya había sido hospitalizado por otra sobredosis.

Las pruebas toxicológicas no lo detectan

En las pruebas toxicológicas realizadas en su primer ingreso no se detectaron este tipo de opioides debido a que “las pruebas estándar de drogas carecen de capacidad para detectar nitazenos”, explica el estudio de Episteme Social.

Es por eso que los investigadores piden que “la persona con sobredosis esté 12 horas en observación después de haberle remontado la primera sobredosis, debido al riesgo de una segunda, e incluso, tercera dosificación [recaída]”.

¿Por qué son adictivos los nitazenos?

Los efectos de esta droga sintética son similares a los de otros opiáceos como la heroína, pero mucho más potentes. Las secuelas más comunes a corto plazo son: la euforia, el alivio del dolor y estrés y la sensación de relajación. Estos estados pueden tener efectos a largo plazo, como la tolerancia y la adicción.

Sin embargo, los nitazenos también provocan náuseas y vómitos, fiebre, somnolencia y una respiración y ritmo cardiaco lentos. A largo plazo, estos efectos pueden derivar en problemas cardiacos y pulmonares.

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Según asegura la agrupación de investigadores, “su uso puede provocar con rapidez sobredosis fatales, especialmente si se mezclan con otras sustancias depresoras como alcohol o benzodiacepinas [fármacos psicotrópicos para tratar la ansiedad, insomnio o espasmos musculares]”.