Muere el motorista accidentado en Rubí el Lunes de Pascua

El motorista herido crítico el Lunes de Pascua tras chocar con un autobús en Rubí ha muerto, según ha avanzado Ràdio Rubí y ha confirmado la agencia ACN. El hombre viajaba en una motocicleta junto a un acompañante menor en la urbanización de Castellnou, cuando, por causas que no han trascendido, chocó con un autobús. Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la moto resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Parc Taulí de Sabadell: el conductor se encontraba en estado crítico y el menor presentaba heridas de carácter leve, mientras que ningún pasajero del autobús resultó herido.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres ambulancias, agentes de los Bombers de la Generalitat y equipos del Sistema d'Emergències Mèdiques, que trabajaron conjuntamente en las tareas de evacuación.

La Policía Local de Rubí ha asumido la investigación sobre las causas del siniestro acontecido en la calle de Collbató número 10, de la mencionada urbanización.