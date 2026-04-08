Sin clubes españoles pero con tirón internacional: los Gay Games valencianos doblan las inscripciones de la edición anterior

Los Gay Games de València siguen sumando inscritos pese a la polémica prolongada durante muchas semanas entre los colectivos LGTBIQ+ y las distintas administraciones valencianas, tanto local como autonómica, acusadas de impulsar recortes en normativas de Igualdad y también de reducir la participación del colectivo en todo lo relacionado con el evento, manteniendo un vínculo residual que, según denunciaron, encajaba en la definición de pinkwashing.

El malestar en el colectivo tuvo consecuencias directas –los clubes de la Península Ibérica decidieron no participar como entidades y han dado libertad a sus atletas para tomar parte de manera individual–, pero las inscripciones de los Gay Games València 2026, según ha presumido el gobierno municipal, siguen picando hacia arriba. Estas ya han superado las 8.500 personas participantes. En concreto, el evento que se celebrará del 27 de junio al 4 de julio en la ciudad suma ya 8.549 inscripciones, a tres meses de la celebración de los juegos.

“Las cifras de participación prometen un evento especial en el que València será la anfitriona de los mejores valores del deporte y la igualdad”, ha dicho la concejala de Igualdad y Deportes, Rocío Gil. En concreto, la edición de los Gay Games en València será la primera ocasión que los juegos se desarrollen en España y superarán las cifras de participación de ediciones anteriores, como Guadalajara (2.634) y Hong Kong (2.381).

En realidad, estas dos ciudades organizaron la edición anterior de manera conjunta, ambas como sedes, tras su reprogramación debido a la pandemia del covid. Pero la cifra de inscripciones a las que se aproxima el Cap i Casal no dista mucho de lo registrado en París 2018 con 12.000 atletas inscritos de más de 80 países. Cleveland 2014 fue más humilde con unos 8.000 apuntados; los juegos LGTBIQ+ en Europa generan más atracción.

En la edición valenciana, por nacionalidades, destaca la fidelidad de los participantes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y Australia. Además, contará con una importante presencia de participantes de Francia, España, Países Bajos, México y Suiza. En cuanto a modalidades deportivas, las más demandadas hasta el momento en términos de inscripciones son: natación, tenis, atletismo, fútbol y vóleibol.

Sobre los Gay Games

Los Gay Games son un evento internacional que combina deporte, cultura y comunidad. Nacieron con un claro objetivo hace casi medio siglo: celebrar la diversidad y la visibilidad de las identidades LGTBIAQ+ junto a todas las personas aliadas. Sin barreras y con el objetivo de participar, compartir y disfrutar.

Los Gay Games XII València 2026 se celebrarán del 27 de junio al 4 de julio de 2026. Durante esos días, miles de participantes de todo el mundo se darán cita en València para competir en decenas de disciplinas deportivas, que van desde el fútbol hasta la petanca; participar en una amplia programación cultural y celebrar juntas la diversidad en un entorno seguro e inclusivo.

Sin apoyo en España y Portugal

Como contó este diario a finales del año pasado, la mayoría de los clubes que integran la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ (ADI LGTBI+) decidieron no apoyar el evento multideportivo internacional tras reunirse en asamble el 18 de octubre en Alicante, con la participación de 16 de las 24 asociaciones que forman parte de la Agrupación.

Según indicaron desde ADI, esto no cuestiona el trabajo ni el legado de la Federación de Gay Games, sino que responde al contexto político actual. "La negativa se basa en dos motivos: haber minimizado la presencia de asociaciones y entidades LGTBI+ en la organización, cuando formaban parte desde el inicio; y el recorte legislativo de derechos a personas LGTBI+, especialmente contra las personas trans, promovidos por el actual gobierno de la Comunidad Valenciana", precisaron las mismas fuentes.

Minimizar la presencia de asociaciones

El comunicado explicaba que desde el primer momento, las asociaciones LGTBI+ de València, entre las que se encuentran clubes de ADI LGTBI+, se implicaron en la redacción de propuestas y en la defensa de la autodeterminación de género, favoreciendo que las categorías deportivas sean realmente inclusivas. Este esfuerzo se materializó en 2021 con la elección de València como sede de los Gay Games para 2026, convirtiéndose en el segundo mayor evento que acogerá la ciudad, con una previsión de 15.000 deportistas que participarán en 37 disciplinas diferentes. Entre 2021 y 2023, las asociaciones consiguieron estos compromisos para la participación real del colectivo.

"Sin embargo, con el cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana, tras las elecciones de 2023, no se hizo el traspaso del control de la organización de los Gay Games a las entidades LGTBI+ valencianas, lo cual aleja el proyecto de su base comunitaria y del colectivo local. Asociaciones que incluso recibieron una subvención nominativa de 240.000 euros, como el club Dracs, que forma parte de ADI LGTBI+, la rechazaron por este motivo", explicaban en la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+.

Modificaciones en la Ley Trans Valenciana

Además, el veto respondía y responde a una acción política concreta: "El Gobierno de la Generalitat Valenciana ha modificado la Ley Trans Valenciana, reducido recursos destinados a políticas de igualdad, rechazado tipificar las terapias de conversión como delito y prohibido la bandera LGTBI+ en espacios institucionales. En el ámbito deportivo, el Gobierno valenciano ha eliminado la participación de mujeres y hombres trans en sus respectivas categorías, restringiendo de igual modo el uso de vestuarios e instalaciones", añadían las mismas fuentes.

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Éxodo de les Arts

Pero esta no fue la última vez que apareció el evento en los medios por temas polémicos. Haces apena semana y media, el ayuntamiento decidió cambiar la localización del Village —centro de operaciones y de exposiciones del evento— de los Gay Games 2026 para llevárse de la Ciutat de les Arts, iniciando de este modo el éxido de actividades lúdicas de este espacio después de que un juzgado haya estimado las denuncias de los vecinos del entorno y haya instado al Cap i Casal a tomar medidas contra el ruido que generan los eventos musicales.