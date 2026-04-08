Visita del papa a España
La increíble y desconocida propuesta para conducir el 'papamóvil' durante la visita de Benedicto XVI a Madrid
En 2011 uno de los coordinadores de la visita papal puso sobre la mesa una idea sorprendente para sentarse al volante del vehículo del Santo Padre
El Papa hará dos misas multitudinarias en Madrid y Canarias y visitará Montserrat y la Sagrada Família en Barcelona
Héctor González
La organización de la visita de León XIV a España el próximo verano ya trabaja a pleno rendimiento, entre reuniones de seguridad, preparativos logísticos y, también, alguna que otra ocurrencia con sentido del humor. Así lo ha dejado ver ayer Yago de la Cierva, uno de los dos coordinadores del viaje, durante una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para ofrecer más detalles del viaje papal.
De la Cierva ha explicado que el equipo quiere que el Santo Padre pueda encontrarse con mucha gente, tanto en actos multitudinarios como en formatos más reducidos, y admitió que siguen intentando introducir "sorpresas" en el programa, aunque reconoció con ironía que su capacidad de persuasión tiene sus límites.
En ese contexto, recordó una anécdota de la organización de la visita de Benedicto XVI en 2011, cuando se celebró una gran reunión de coordinación con cerca de 200 responsables del ámbito de la seguridad: desde el CNI hasta la seguridad de la Casa Real, Presidencia del Gobierno y distintos cuerpos policiales.
Fue entonces cuando llegó una de las propuestas más llamativas. En plena reunión, De la Cierva planteó "expresamente" si el papamóvil podría ser conducido por Fernando Alonso. La reacción, ha contado entre risas, fue inmediata: "Pusieron el grito en el cielo. Nos dijeron: ‘De ninguna manera’”.
Lejos de retirarla sin más, el responsable defendió la idea con una sonrisa: "Yo creo que sabe conducir", aseguró entonces, convencido de que el Papa no correría ningún peligro. La respuesta oficial, sin embargo, fue tajante: el conductor tendrá que ser un policía nacional.
Pese al rechazo, De la Cierva dejó claro que la organización seguirá intentando aportar detalles singulares a la visita. Porque, más allá del estricto protocolo, está convencido de que propuestas así "le dan sabor" al viaje papal.
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