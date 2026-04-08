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Incidente

Un incendio quema una casa de madera en construcción en Sant Pere de Ribes

El aviso se ha producido a las 15:43 horas y los Bombers han estado gran parte de la tarde apagándolo

Un incendio en una casa de madera en construcción en Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Un incendio en una casa de madera en construcción en Sant Pere de Ribes (Barcelona) / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Los Bombers de la Generalitat trabajan con 11 dotaciones en la extinción de un incendio en una casa de madera en construcción en Sant Pere de Ribes (Garraf, Barcelona), informan en un mensaje en 'X' este miércoles recogido por Europa Press.

El aviso se ha producido a las 15.43 horas, y el incendio ha estado "totalmente desarrollado" durante gran parte de la tarde. La prioridad de los Bombers ha sido contener el avance del mismo a otras parcelas, y finalmente lo han podido controlar. Concretamente, se ha evitado la afectación del incendio a los edificios de su lado, uno de los cuales habitado, y otro también en construcción.

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Aun así, a las 21 horas siguen trabajando con 10 dotaciones para asegurar que los materiales quemados estén completamente extinguido.

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