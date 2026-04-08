Grecia se suma a la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

La prohibición de las redes sociales sigue ganando adeptos. Grecia ha anunciado este miércoles que vetará el acceso de los menores de 15 años a plataformas digitales como Instagram, TikTok, Facebook o X a partir del año que viene.

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha confirmado que el país helénico seguirá los pasos de Australia —cuyo veto afecta a menores de 16 años— e impedirá el uso de esas aplicaciones desde el 1 de enero de 2027.

"Hemos decidido seguir adelante con una medida difícil pero necesaria: prohibir el acceso a las redes sociales a los niños menores de 15 años", ha explicado en un vídeo compartido en TikTok en el que precisa que la legislación se aprobará este verano.

Hasta un 80% de los adultos griegos está a favor de las restricciones, según la empresa de sondeos ALCO. Hasta el 75% de los niños que utilizan las redes sociales en Grecia están en edad de primaria, según el Centro Griego para un Internet más Seguro.

El primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis. EFE/ Mariscal / Mariscal

Aun así la medida también despierta críticas de padres que prefieren apostar por una mejor educación digital y por expertos que advierten de los riesgos de una prohibición total para los más jóvenes.

Corriente internacional

De esta manera, Grecia se convierte en la primera nación europea que especifica la fecha de entrada en vigor de esa prohibición, una medida que también estudian en Francia, España o el Reino Unido, entre otros. París fue el primero en aprobar, el pasado 26 de enero, un proyecto de ley que ahora debe ser debatido en el Senado y que también pretende vetar el uso de los teléfonos móviles en todos los institutos del país.

El Gobierno de Pedro Sánchez reiteró el pasado febrero sus intenciones de "hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales" y anunció que desplegaría un paquete de medidas legislativas y regulatorias para fortalecer su control de los gigantes de Internet. Sin embargo, desde entonces no se han concretado medidas en esa dirección y se desconoce cuándo podría aplicarse.

El pasado 10 de diciembre, Australia fue pionera en el mundo al aplicar un veto que, sobre el papel, imposibilita que las personas de 15 años o menos puedan acceder a Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok, X, Threads, Twitch, Kick y YouTube. Otras como Discord o el videojuego Roblox, popular entre los más pequeños, no se han visto afectadas.

La UE estudia medidas

El pasado 24 de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen confirmó que la Unión Europa también estudia la prohibición del acceso a las redes sociales de los menores de edad. "A principios de este mes convoqué por primera vez a mi grupo de expertos. Están examinando cómo Europa puede aplicar posibles restricciones en la UE", señaló en un discurso pronunciado durante su segunda visita a Australia.

La alemana aplaudía la "valentía" del país oceánico, que desde finales de 2025 prohíbe que los adolescentes menores de 16 años puedan acceder a plataformas digitales como Instagram, TikTok, X o YouTube, entre otras. "El ejemplo de Australia es un ejemplo para todos nosotros (...) Os deseamos mucho éxito", celebró.