Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TrumpIránBarcelonaBebé maltratadoBorrador RentaBebé maltratadoRenta 2025RodaliesElecciones AndalucíaModi
instagramlinkedin

Protección de la infancia

Grecia se suma a la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha confirmado que el veto a usar plataformas digitales como Instagram, TikTok, Facebook o X entrará en vigor el 1 de enero de 2027

Von der Leyen confirma que la Unión Europea está estudiando la prohibición de las redes sociales a menores

La justicia declara a Meta y YouTube culpables de dañar la salud mental en un caso histórico sobre adicción a las redes sociales

Limitar el acceso a las redes sociales es una &quot;misión fallida&quot; si no se implican las plataformas, según un experto.

Limitar el acceso a las redes sociales es una "misión fallida" si no se implican las plataformas, según un experto.

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La prohibición de las redes sociales sigue ganando adeptos. Grecia ha anunciado este miércoles que vetará el acceso de los menores de 15 años a plataformas digitales como Instagram, TikTok, Facebook o X a partir del año que viene.

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha confirmado que el país helénico seguirá los pasos de Australia —cuyo veto afecta a menores de 16 años— e impedirá el uso de esas aplicaciones desde el 1 de enero de 2027.

"Hemos decidido seguir adelante con una medida difícil pero necesaria: prohibir el acceso a las redes sociales a los niños menores de 15 años", ha explicado en un vídeo compartido en TikTok en el que precisa que la legislación se aprobará este verano.

Hasta un 80% de los adultos griegos está a favor de las restricciones, según la empresa de sondeos ALCO. Hasta el 75% de los niños que utilizan las redes sociales en Grecia están en edad de primaria, según el Centro Griego para un Internet más Seguro.

El primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis. EFE/ Mariscal

El primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis. EFE/ Mariscal / Mariscal

Aun así la medida también despierta críticas de padres que prefieren apostar por una mejor educación digital y por expertos que advierten de los riesgos de una prohibición total para los más jóvenes.

Corriente internacional

De esta manera, Grecia se convierte en la primera nación europea que especifica la fecha de entrada en vigor de esa prohibición, una medida que también estudian en Francia, España o el Reino Unido, entre otros. París fue el primero en aprobar, el pasado 26 de enero, un proyecto de ley que ahora debe ser debatido en el Senado y que también pretende vetar el uso de los teléfonos móviles en todos los institutos del país.

El Gobierno de Pedro Sánchez reiteró el pasado febrero sus intenciones de "hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales" y anunció que desplegaría un paquete de medidas legislativas y regulatorias para fortalecer su control de los gigantes de Internet. Sin embargo, desde entonces no se han concretado medidas en esa dirección y se desconoce cuándo podría aplicarse.

El pasado 10 de diciembre, Australia fue pionera en el mundo al aplicar un veto que, sobre el papel, imposibilita que las personas de 15 años o menos puedan acceder a Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok, X, Threads, Twitch, Kick y YouTube. Otras como Discord o el videojuego Roblox, popular entre los más pequeños, no se han visto afectadas.

La UE estudia medidas

El pasado 24 de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen confirmó que la Unión Europa también estudia la prohibición del acceso a las redes sociales de los menores de edad. "A principios de este mes convoqué por primera vez a mi grupo de expertos. Están examinando cómo Europa puede aplicar posibles restricciones en la UE", señaló en un discurso pronunciado durante su segunda visita a Australia.

Noticias relacionadas y más

La alemana aplaudía la "valentía" del país oceánico, que desde finales de 2025 prohíbe que los adolescentes menores de 16 años puedan acceder a plataformas digitales como Instagram, TikTok, X o YouTube, entre otras. "El ejemplo de Australia es un ejemplo para todos nosotros (...) Os deseamos mucho éxito", celebró.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: 'Somos solo 470 en toda España
  4. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  5. Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán
  6. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  7. Los expertos aconsejan entrenar la fuerza: 'Levantar pesas aumenta la calidad de vida en la tercera edad
  8. El Ventorro absuelve a Mazón

Grecia se suma a la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

Grecia se suma a la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

Muere el motorista accidentado en Rubí el Lunes de Pascua

Muere el motorista accidentado en Rubí el Lunes de Pascua

Descubren la “cocina” secreta del oro en la Tierra: el fondo del mar actúa como una inmensa cámara acorazada

Descubren la “cocina” secreta del oro en la Tierra: el fondo del mar actúa como una inmensa cámara acorazada

Por qué prohibir el móvil a tus hijos no funciona: la ciencia propone un nuevo enfoque

Por qué prohibir el móvil a tus hijos no funciona: la ciencia propone un nuevo enfoque

Crece un 500% los niños con conducta suicida: pasan de 958 antes de la pandemia a 6.467 en 2025

Crece un 500% los niños con conducta suicida: pasan de 958 antes de la pandemia a 6.467 en 2025

Cae en Elda un clan de narcos acusado de esclavizar a un hombre para traficar con drogas

Cae en Elda un clan de narcos acusado de esclavizar a un hombre para traficar con drogas

Las comunidades del PP plantan al Gobierno en la sectorial sobre menores migrantes

Las comunidades del PP plantan al Gobierno en la sectorial sobre menores migrantes

Directo | Los astronautas de Artemis II inician la maniobra para ajustar trayectoria de retorno a la Tierra

Directo | Los astronautas de Artemis II inician la maniobra para ajustar trayectoria de retorno a la Tierra