Malestar en las aulas
Educació vuelve a convocar a los sindicatos de docentes tras la reincorporación de Niubó
La 'consellera' de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha convocado este jueves al sindicato Ustec, el de mayor representación entre los docentes catalanes, a una reunión en la Conselleria tras las huelgas que afectaron al sector este mes de marzo. El encuentro forma parte, según un portavoz, de "una ronda" de reuniones de Niubó tras su reincorporación al trabajo después de su baja laboral por enfermedad.
La conselleria espera así retomar el pulso del departamento, que en su ausencia asumió el 'conseller' de Presidència, Albert Dalmau. Dalmau logró un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO que no aceptaron Ustec, CGT y la Intersindical, quienes mantuvieron las huelgas durante una semana y que supusieron un pulso al Govern en el que los sindicatos exigían la vuelta a la negociación bajo amenaza de nuevas protestas y paros en este último trimestre de curso. Los sindicatos exigen un mejor acuerdo salarial, una mejora de las condiciones docentes y más recursos para la escuela inclusiva.
Ustec exigirá al Govern que reabra la negociación con los sindicatos porque, a su juicio, "ha intentado cerrar en falso el conflicto educativo con un acuerdo insuficiente firmado con CCOO y UGT, al margen de la mayoría sindical y contra el mandato claro del personal educativo movilizado". Para el sindicato mayoritario, "el acuerdo no resuelve los problemas de fondos: no revierte la pérdida de poder adquisitivo, no garantiza una reducción de ratios suficiente, no aporta los recursos que hacen falta para la inclusiva y no descarga de manera real la burocracia que ahoga los centros".
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