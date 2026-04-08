Cae en Elda un clan de narcos acusado de esclavizar a un hombre para traficar con drogas

La huida de un hombre sometido durante meses a un régimen de violencia y explotación ha sido clave para destapar un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Elda. La Policía Nacional ha detenido a diez personas, de entre 17 y 57 años, acusadas no solo de narcotráfico, sino también de mantener a la víctima en condiciones de esclavitud dentro de la vivienda desde la que operaban, según ha informado la Comisaría Provincial de Alicante.

La investigación se inició tras detectarse la reactivación de un punto de venta de sustancias estupefacientes en un barrio marginal de la localidad, donde el continuo trasiego de compradores alertó a los agentes. Sin embargo, el caso dio un giro cuando un hombre consiguió huir del domicilio en el habría estado encerrado y denunció en dependencias policiales la situación que estaba sufriendo.

Según su testimonio, había llegado a la casa como consumidor de drogas, aceptando colaborar en la venta a cambio de recibir sustancia para su propio consumo. Con el tiempo, la situación derivó en un escenario de explotación: comenzó a ser agredido por los cabecillas del clan, le retiraron el control de su pensión y quedó sometido a un régimen de amenazas, palizas y trato degradante.

Aprovechando un descuido, logró escapar y pedir ayuda, lo que permitió a los investigadores incorporar nuevos delitos a la causa, entre ellos detención ilegal, extorsión y trato degradante.

Paralelamente, la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elda-Petrer había establecido un dispositivo de vigilancia sobre el inmueble, en el que se confirmó la actividad delictiva del grupo, dedicado a la venta y distribución de cocaína, heroína y marihuana desde una vivienda que contaba con fuertes medidas de seguridad.

Con todos los indicios recabados, se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, en la que participaron una treintena de agentes. Tras la entrada y registro del domicilio, autorizada judicialmente, se intervinieron joyas y 2.970 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad ilícita.

Los diez detenidos son siete hombres y tres mujeres, entre ellos dos menores. Se les imputan delitos de tráfico de drogas, detención ilegal, extorsión, robo con violencia, pertenencia a grupo criminal, defraudación de fluido eléctrico, delito contra el patrimonio y trato degradante. Tras pasar a disposición policial, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elda y de la Fiscalía de Menores de Alicante.

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La investigación considera que la huida de la víctima no solo permitió poner fin a su situación, sino también destapar el funcionamiento interno de un clan que combinaba el tráfico de drogas con la explotación sistemática de una persona vulnerable.