Artemis II de la NASA, en directo: última hora de la vuelta de los astronautas a la Tierra tras sobrevolar la Luna

La humanidad vuelve a la Luna. Y esta vez, con intención de quedarse. Tras décadas de trabajo, muchos problemas técnicos y un sinfín de contratiempos, la NASA lanza su gran apuesta para (re)conquistar la Luna. Se trata de la misión Artemis II, el primer vuelo lunar tripulado en 54 años y el primero que cuenta con una mujer y un afroamericano entre sus protagonistas. Esta iniciativa, de 10 días de duración, tiene previsto realizar un recorrido completo entre la Tierra y la Luna y, aunque no tiene previsto aterrizar en ella, se enfrenta al reto de poner a prueba todas las tecnologías que algún día servirán para desplegar una base permanente en el suelo lunar. El suyo, afirman, será un vuelo histórico.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo para seguir la última hora de la misión Artemis II, los anuncios de la NASA y las historias de los cuatro astronautas que protagonizan este histórico y colosal proyecto.

Buen clima La NASA dijo hoy también que prevé un clima favorable para que Orión americe el viernes en el océano Pacífico cerca de las costas de San Diego, en California. Está previsto que los recoja el barco de la marina estadounidense USS John Murtha. Orión abandonó este martes, séptimo de la misión Artemis II, la esfera de influencia de la Luna y sus cuatro astronautas iniciaron su regreso a Tierra tras orbitar el satélite el lunes. La tripulación dedicará estos últimos días de la misión a preparar la nave, el equipo y sus trajes para su regreso a la Tierra. La NASA considera que la observación de la cara más oculta de la Luna y el resto de hallazgos de esta misión ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte.

Los astronautas de Artemis II inician maniobra para ajustar trayectoria de retorno a la Tierra La tripulación de la misión Artemis II ha iniciado con éxito este martes la maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB por sus siglas en inglés), acción clave para ajustar con precisión la trayectoria de retorno a la Tierra de la capsula Orión. Los astronautas de Orión encendieron con éxito los motores de la cápsula a las 8:03 hora del este de EEUU, la primera de las tres operaciones para corregir su trayectoria de regreso. Según el control de misión, la primera corrección de trayectoria de la tripulación se ejecutó de manera exitosa. La maniobra RTCB es un ajuste de propulsión sencillo que hace que la cápsula espacial pueda reentrar en la atmósfera terrestre con un ángulo que permita después realizar un amerizaje seguro.

Un bote de Nutella en el espacio Un bote de Nutella, que se escapó y flotó dentro de la nave Orión en plena trasmisión se ha convertido en un momento icónico de la misión espacial gracias a memes en las redes sociales. Los astronautas también han enseñado judías verdes deshidratadas y otras raciones adaptadas a la microgravedad, dejando claro que el menú no se limita a papillas ni a fórmulas de emergencia. Según la NASA, la tripulación que vuela alrededor de la Luna dispone de 189 artículos distintos en su menú, con más de 10 tipos de bebidas, entre ellas café, té verde, cacao, limonada y batidos. Entre los alimentos más comunes figuran tortillas, nueces, falda de vaca con salsa barbacoa, coliflor, macarrones con queso, calabaza, galletas y chocolate.

Los astronautas fueron entrenados por geólogos para poder observar el lado oculto de la Luna Ninguno de los cuatro astronautas a bordo de esta misión es geólogo y, aún así, todos han tenido que hacer frente al reto de tomar observaciones científicas del lado oculto de la Luna y de algunas regiones hasta ahora inexploradas del satélite terrestre. Para ello, los tripulantes de Artemis fueron entrenados por equipos de geólogos para saber en qué tipo de aspectos tenían que fijarse, cuáles eran los rasgos más importantes y cómo debían tomar notas.

Publicada una imagen del cráter que los astronautas quieren bautizar con el nombre de Carroll Entre las imágenes publicadas este martes destaca la del cráter que el comandante de la misión, Reid Wiseman, propuso bautizar en honor a su difunta esposa Carroll.

La NASA publica las primeras imágenes del viaje por la cara oculta de la Luna y de los astronautas durante el eclipse La NASA ha empezado a publicar decenas de imágenes del viaje de Artemis por la cara oculta de la Luna en el que pueden verse desde cráteres lunares hasta el espectacular eclipse que vivieron los astronautas. Te lo contamos todo aquí.

Los astronautas fueron cambiándose de sitio para que todos pudieran tener vistas de la Luna Igual que ocurre en cualquier viaje con amigos, las ventanillas de esta misión lunar también han sido muy codiciadas. Por eso mismo, los astronautas fueron turnándose para que cada uno pudiera tener un momento de observación desde la ventana principal de la nave Orión.

Iphones en el espacio para captar los momentos más mágicos de la misión lunar Una de las preguntas que han tenido que responder los astronautas al finalizar su recorrido por la cara oculta de la Luna es cómo habían logrado las fotos de la superficie y, sobre todo, del eclipse. Koch ha contestado diciendo que en algunos puntos trabajar con cámaras se volvió especialmente complicado ya que no hay mucho escrito sobre cómo tomar fotografías de un eclipse desde el espacio. Sobre esta cuestión, Reid ha añadido entre risas que sí pudieron tomar imágenes con sus teléfonos móviles y que son "espectaculares". Esta es la primera misión lunar en la que los tripulares viajan con sus propios Iphones.

La Casa Blanca publica una fotografía del eclipse captado por la misión Artemis desde el otro lado de la Luna Las primeras imágenes captadas por la misión Artemis en su recorrido por la cara oculta de la Luna ya están aquí. Y son espectaculares. El perfil oficial de la Casa Blanca ha compartido dos instantáneas en las que se pueden observar algunos de los momentos más mágicos del trayecto que anoche vivieron los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen durante su travesía lunar. En la de las imágenes puede verse un espectacular eclipse captado en el momento exacto en que la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y el sol. En otra, puede apreciarse el mágico momento del "Earth Rise" en el que los astronautas, tras quedar totalmente incomunicados en su paso por el lado oculto de la Luna, volvieron a percibir la silueta de nuestro planeta. Te lo contamos aquí.