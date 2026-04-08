Adrián, el joven que triunfa en las olimpiadas de Física, Química y Matemáticas a sus 17 años: "La gente suele tener un preparador, pero yo lo hago solo"

Su interés por la Física fue cuestión de suerte. ¡Y cuánta suerte! Adrián Ligorred Obedé es un joven de 17 años de Zuera (Zaragoza) que en los últimos tres se ha presentado a las olimpiadas de Física y Química de Aragón haciéndose con un puesto en el podio. Sus buenos resultados le han llevado a las nacionales, en las que también ha quedado entre los mejores puestos. "Me encanta la Física", expresa. Este fin de semana, la capital aragonesa será sede de la competición estatal de esta materia y, como en las convocatorias previas, el zufariense luchará por obtener su mejor resultado.

El joven cuenta que su interés por las Matemáticas, la Física o la Química comenzó en 2º de Secundaria, cuando con un grupo del instituto se presentó a las olimpiadas de Matemáticas, que según afirma son "a las que más gente acude". También lo señala así su madre, Mari Carmen Obedé, que comparte que en la familia nadie es experto en ninguna de las ramas de la Ciencia. Todo es interés de Adrián, "que siempre fue un niño precoz, adelantado", apunta ella.

"Descubrí mi amor por la Física y estuve investigando. Vi que también existían olimpiadas de Física y, en 4º de ESO, le dije a mi profesora que mirara si me podía apuntar", cuenta el joven. La competición estaba planteada para alumnos de Bachillerato, pero Adrián logró presentarse y hacerse con el tercer puesto en Aragón. Ello le llevó a las nacionales, en las que quedó 2º. "La gente no sabía que iba a Secundaria porque la diferencia física no era para tanto, pero ir con gente más mayor sí que me daba un poco de miedo", relata. Detalla que tanto en las regionales como en las estatales suele haber cerca de 100 aspirantes.

"La gente suele tener un preparador, pero yo lo hago solo. Y lo hago igual todos los años. Cojo los ratos que tengo libres y hago exámenes de competiciones previas, que están disponibles online", explica. Adrián afronta las pruebas con tranquilidad, aunque reconoce que conforme se acercan crece la tensión. "El día de antes y el mismo día estoy muy nervioso, con la piel de gallina", expresa. Pero, remarca, "la presión se alivia enseguida". "Cuando estoy en el colegio mayor o en el hotel que te corresponde, porque estamos todos juntos, se crea un ambiente amable y cálido", apunta.

De su tranquilidad, sus resultados. Hace dos años, el joven Adrián quedó 3º de Aragón y 2º de España en las olimpiadas de Física, y el pasado se hizo con el primer puesto de la comunidad y el segundo en la competición a nivel estatal. En las de Química, quedó 1º de la región y 5º del país. Este año ha quedado 2º en las de Matemáticas de Aragón y 1º tanto en las de Física como en las de Química, también de la comunidad, y este fin de semana tratará de hacerse con un buen resultado en las nacionales de su área preferida.

Adrián cuenta con el apoyo de sus compañeros y también de su familia. Y, sobre todo, con su pasión por la Física. "Es algo que viene de mí más que del instituto. Yo me metí, investigué y empecé a conocer gente", sostiene. Los profesores del instituto Gallicum de Zuera, en el que estudia, le muestran su apoyo, y en su familia "están todo el día hablando de eso", cuenta entre risas. Para poder presentarse a las pruebas de Química le han pedido una nota mínima de 8 tanto en el curso anterior como en el presente, mientras que para las de Física no le han exigido ningún requisito académico.

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"Estamos súper contentos. Es un crío súper majo, y nos lo dicen los profesores de clase y la gente", comparte Mari Carmen. El próximo curso, Adrián comenzará los estudios superiores y sus planes, al menos por ahora, pasan por estudiar Física en la Universidad de Zaragoza. Antes, las olimpiadas nacionales.