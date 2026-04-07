Los sindicatos médicos rechazan la mediación de la Plataforma de Pacientes en la huelga

Los sindicatos médicos convocantes de la huelga contra el estatuto marco rechazan la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) por considerar que no son neutrales, según han comunicado por carta al Ministerio de Sanidad, a pocas horas de una nueva reunión negociadora.

El comité de huelga -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- explican en un comunicado su "rechazo a la decisión unilateral y no consensuada de incorporar" a la POP como "observador/mediador".

Los sindicatos anuncian que acudirán a la reunión convocada por Sanidad este miércoles, pero piden que no asista la POP por considerar que no es una organización neutral, según el comunicado de prensa, en el que propone que para dar transparencia al proceso negociador se graben los encuentros. No cuestionan "el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de pacientes", pero ven "improcedente" que se la atribuyan "una función de mediación/observación en un conflicto en el que es parte afectada".

En la carta remitida a Sanidad, los sindicatos "recalcan que la neutralidad exigible a una figura mediadora no puede concurrir en quien representa a un colectivo directamente implicado, por legítima y respetable que sea su posición". La propuesta de mediación de la POP fue acordada en el seno del Consejo Interterritorial de Salud entre el Ministerio y las comunidades autónomas, a propuesta de varias consejerías.

Utilizar a los pacientes

A juicio de los sindicatos médicos, esa propuesta, que "se anunció de forma no clara", es "un error, ya que intenta trasladar una negociación laboral al terreno de la presión social, utilizando a los pacientes para evitar que el Ministerio asuma sus responsabilidades frente a los profesionales".

"Los problemas de trabajo deben resolverse entre las partes implicadas, e introducir de forma unilateral a terceros que no son neutrales ni expertos en estos conflictos solo sirve para entorpecer el diálogo", prosigue el comunicado del comité de huelga, que pide garantías de "neutralidad efectiva, el reconocimiento por ambas partes y la capacitación específica en resolución de conflictos exclusivamente laborales".

No obstante, añade que "el alejamiento que existe en este momento entre las posiciones" de las partes hace que "cualquier mediación/observación carecería de utilidad". En definitiva, "exige al Ministerio la retirada de esta decisión tomada de forma unilateral y sin previa negociación", al tiempo que propone que las reuniones negociadoras "puedan ser grabadas para garantizar la máxima transparencia".