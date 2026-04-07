El psiquiatra Oriol Lafau, tras superar un ictus: "Es clave asumir que ya no soy el mismo de antes"

El psiquiatra Oriol Lafau, conocido porque fue coordinador autonómico de Salud Mental durante nueve años, ha decidido convertir en ayuda a otros pacientes la experiencia más dura de su vida. Después de sufrir un ictus el 18 de abril de 2024, pasar un año y ocho meses de baja y regresar hace tres meses a su trabajo como facultativo en el Parc Sanitari Bons Aires, ahora empezará una nueva etapa: formarse para ayudar a otras personas que, como él, han pasado por un ictus.

"Quiero ayudar a los pacientes como yo", resume Lafau, de 57 años, que este mes empieza la formación para convertirse en formador del programa Paciente Activo de Atención Primaria, una iniciativa dependiente de la subdirección de Cronicidad del Servei de Salut.

Su papel será distinto al que ha desempeñado durante años como psiquiatra, pero también muy ligado al cuidado. Después de participar él mismo como paciente en este programa, ahora dará el paso al otro lado para acompañar a personas que han sufrido un ictus. "Mis cinco formadores eran personas que habían padecido un ictus. Y yo, como paciente que lo ha sufrido, también me quiero formar para ayudar a otra gente", explica.

El programa se basa precisamente en el acompañamiento entre iguales: personas con la misma enfermedad o experiencia que comparten herramientas y aprendizajes con otros pacientes. En el caso del ictus, la formación incluye aspectos como la alimentación, el ejercicio, las emociones o la adaptación a la nueva vida tras la enfermedad. Ahora Lafau participará en ellas ya como docente.

Su recuperación, admite, ha sido dura: "Ha sido un proceso muy largo, tanto física como mentalmente", cuenta. El ictus le dejó secuelas en la parte derecha del cuerpo, le afectó al habla, al brazo y a una pierna. Él era diestro y ha tenido que aprender a hacer tareas cotidianas, como comer, escribir o ducharse, con la izquierda. A día de hoy sigue recuperándose: "Estoy mucho mejor", asegura.

Volver al trabajo, comenta, ha sido un paso importante para recuperarse. "Trabajar me ha ayudado mucho, pero no es lo más importante. Para mí ha sido clave asumir que ya no soy el mismo de antes", cuenta. "Ni mejor ni peor: soy un Oriol diferente", añade.

Explica que en este proceso también ha aprendido a mirar con otros ojos los mensajes bienintencionados que suelen recibir quienes atraviesan una enfermedad grave: "Me decían que no me preocupara y que sería rápido. Pero eso no nos sirve a los que hemos pasado un ictus. No es real", afirma. En su caso, una de las grandes lecciones ha sido entender que la recuperación no responde a la prisa de los demás. "He aprendido a ir más lento, al ritmo que yo necesito", resume.

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Pese a todo, encara esta nueva etapa con "mucha ilusión" y se ve con fuerzas tanto para retomar su trabajo como psiquiatra como para asumir el reto de formar a pacientes. El programa en cuestión está orientado a que los participantes adquieran un papel más activo en el autocuidado y, después, puedan ayudar a otras personas en su misma situación. También se hace con otras enfermedades, como diabetes, esclerosis múltiple, algunos tipos de cáncer o fibromialgia.