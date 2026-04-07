¿Dónde está ahora mismo la misión Artemis y cuándo volverá a la Tierra?

El primer vuelo tripulado del programa Artemis ya ha completado su travesía por la cara oculta de la Luna y ahora se prepara para volver a la Tierra. Según indica el cronograma de la misión, los cuatro astronautas a bordo de esta misión, que despegó la madrugada del pasado 2 de abril (hora peninsular española), tardarán ahora entre cuatro y cinco días en regresar a su planeta madre. Si no hay más sopresas o imprevistos de última hora, la tripulación volverá a pisar el suelo terrestre el próximo viernes por la tarde (sábado de madrugada para los relojes españoles) tras un amerizaje en las aguas del Pacífico. Varias entidades han habilitado portales para seguir en tiempo real el recorrido de la misión, su distancia de la Tierra y el tiempo que falta para que vuelva a casa tras su histórico viaje lunar.

La NASA mantiene un directo abierto en su canal de Youtube para seguir en tiempo real el estado de la nave, las comunicaciones con la sala de control y el seguimiento de las astronautas. La agencia ha habilitado una página web (www.nasa.gov/trackartemis) para seguir el estado de la misión. Paralelamente, científicos y aficionados han lanzado portales independientes como "artemislivetracker.com" donde se pueden ver datos en tiempo real sobre el avance de la misión y hasta consultar cuestiones como, por ejemplo, si la nave está siendo pilotada por un astronauta o está "en piloto automático", si los tripulantes están despiertos o durmiendo, cuánto tiempo falta para que Artemis vuelva a la Tierra o la distancia exacta entre la nave, la Luna y nuestro planeta.

Panel general de la página "artemislivetracker.com" / @future_vizion

Cronograma de la misión

Este martes, en el sexto día de vuelo de la misión, la nave espacial Orión se alejará progresivamente del entorno gravitatorio de la Luna y comenzará su camino de regreso hacia la Tierra. Para ello, los astronautas tendrán que realizar maniobras como, por ejemplo, un encendido técnico de los motores. Este procedimiento formará parte de una serie de correcciones necesarias para asegurar que el vehículo se mantenga en la trayectoria correcta y los astronautas puedan tener un regreso preciso y seguro. Después, el miércoles, la tripulación realizará varios simulacros ante posibles tormentas solares y otras posibles emergencias.

Imagen que muestra el recorrido de la misión Artemis.

A partir del jueves, los astronautas estárna plenamente enfocados en la preparación del regreso. La tripulación repasará todos los procedimientos relacionados con la reentrada en la atmósfera y el amerizaje, además de mantener comunicación con el equipo de control en tierra para resolver dudas. Se realizará otra maniobra de corrección de trayectoria para asegurar que todo siga el curso previsto. También se llevarán a cabo pruebas adicionales, incluyendo sistemas alternativos en caso de fallo del inodoro y evaluaciones de prendas de compresión diseñadas para mitigar efectos físicos al volver a la gravedad terrestre.

El viernes será el día de regreso a la Tierra. Para ello, se ejecutará la última corrección de trayectoria para garantizar que la cápsula siga el camino adecuado. La tripulación reorganizará el interior de la nave, guardará el equipo y se colocará nuevamente los trajes espaciales. Posteriormente, el módulo principal se separará del módulo de servicio, dejando expuesto el escudo térmico que protegerá la nave durante la reentrada, cuando se alcanzarán temperaturas extremadamente altas y desplegarán los paracaídas. Finalmente, alrededor de las dos de la madrugada del sábado (hora peninsular española), la cápsula con los astronautas amerizará en el océano, donde equipos especializados estarán listos para recuperar a la tripulación y dar por concluida la misión.