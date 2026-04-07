Efecto del calor
Las llamas acechan al corredor del Narcea y obligan a cerrarlo por el humo y el riesgo de desprendimientos: quedan 22 incendios activos en Asturias
“La gente está loca, prender con este aire es un peligro”, lamentan en Grandamuelle, localidad tinetense afectada por el humo del mismo foco que ha cortado la carretera
Demelsa Álvarez
El corredor del Narcea (AS-15) permanece cortado al tráfico a la altura del puente Farandón y la zona de Calabazos, en Tineo (Asturias), debido al avance del incendio que comenzó la noche de este lunes en las proximidades del pueblo de Las Colladas, en la parroquia tinetense de Nieres. El intenso humo y el riesgo al desprendimiento de piedras de la ladera rocosa que se eleva desde la carretera obligaron a cortar el tránsito de vehículos.
Durante las primeras horas de la tarde, en el tramo más conflictivo, la Guardia Civil ya optó por establecer un paso alternativo, impidiendo la circulación por el carril próximo a la ladera, pero llegadas las seis de la tarde la intensidad del humo por toda la zona baja obligó a que el corte fuese total.
Un humo que están sufriendo con intensidad los pueblos de la parroquia tinetense, especialmente Las Colladas y Grandamuelle, que, a pesar del avance del avance de las llamas ladera abajo, el ascenso de la columna de humo les afecta directamente.
“La gente está loca, prender con este aire es un peligro”, lamenta Laurentino Menéndez, de Grandamuelle, que asegura que desde por la mañana la intensidad del humo en el pueblo a penas permite salir de casa por la dificultad para respirar. En ningún momento temió que las llamas llegaran al pueblo porque tienen unos prados verdes que sirven de cortafuegos, no obstante, sí teme que las llamas puedan llevarse por delante una plantación de pinos del pueblo.
Bajan los incendios por la tarde
Con todo, la aparición de la lluvia por la tarde ha ayudado a las labores de extinción, reduciéndose el número de incendios de más de treinta a 26, de los cuales 22 están activos y 4 controlados. Se localizan en 18 concejos de la región. Los focos que mayor concentración de medios requieren debido a la extensión de los mismos se localizan en Bustantigo (Allande) y Antoñana (Belmonte de Miranda).
La situación, según el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), es la siguiente:
- ALLANDE (2): Bustantigo (activo) Es un incendio muy extenso. Permanecen movilizados Bomberos del SEPA de Tineo y Grandas de Salime y la BRIF de Tineo. Como director técnico de extinción permanece en lugar el Jefe de Zona Suroccidental. El otro incendio se localiza en Lantigo y está (controlado). En el lugar continúan bomberos del parque de Cangas del Narcea
- BELMONTE DE MIRANDA (2): Antoñana (activo) Es un incendio muy grande en su extensión que requiere gran cantidad de medios de extinción. A los medios del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), Brif de Laza y helicóptero bombardero con base en Ibias, trabajan en la extinción bomberos de Ibias, la Morgal y Proaza. Como director técnico de extinción permanece en el lugar el jefe de zona centro. En Belmonte de Miranda también se registra otro incendio en las inmediaciones de Carricedo (activo).
- AMIEVA (1): San Román (controlado) Además de bomberos de Cangas de Onís, en este incendio trabaja la BRIF de Tabuyo.
- CABRALES (1): Asiego/Puertas (activo zona alta)
- CANGAS DE ONÍS (1): Cebia (activo en zona alta)
- CANGAS DEL NARCEA (1): Cubo Puerto (activo)
- GRADO (2): Rubiano (activo) y Ballongo/Palacio/Pumarín (activo zona alta)
- LENA (1): Alto del Cordal (controlado)
- LLANES (2): La Cerezal (activo zona alta) y Purón (activo zona alta)
- MORCÍN (2): Sierra del Aramo (activo) y La Collada (activo)
- OVIEDO (1): Novales
- PEÑAMELLERA ALTA (1): Caraves (activo zona alta)
- PILOÑA (4): La Motosa (activo), Caperea (activo), El Pico (controlado) y Coya (activo)
- PONGA (1): Carangas (activo)
- RIBADEDEVA (1): Noriega (activo)
- SALAS (1): Viescas (activo)
- TINEO (1): Recta de La Vega (AS-15 - Pk 25.500 y 25.300 cortado un carril y habilitados desvíos)
- YERNES Y TAMEZA (1): Collao (activo)
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