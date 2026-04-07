Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: los trenes de la R4 vuelven a pasar por el tramo del accidente de Gelida

Han tenido que pasar 77 días desde el fatídico accidente de Gelida para que los trenes de la R4 de Rodalies vuelvan a circular por este tramo del Alt Penedès. En un principio, tal como anunció el secretari de Mobilitat i Transports, Manel Nadal, deberían haber vuelto el 16 de marzo. Sin embargo, aquél lunes sólo volvieron a circular por este punto los trenes de mercancías y los cuatro servicios de Regionals diarios que Renfe desvía por Vilafranca en el marco del plan alternativo de transportes por las obras de mantenimiento que dejan una sola vía en servicio en los túneles del Garraf.

¿El motivo? El sindicato mayoritario Semaf se negaba a aceptar los cambios de gráficos –es decir, los horarios y servicios que se asignan a los maquinistas– para los trenes de Rodalies, como una medida de presión ante Renfe. Unna vez desbloqueada la situación la semana pasada, no solo la R4 ha podido recobrar la normalidad entre Sant Vicenç de Calders y Terrassa tras dos y medio de corte; sino que también se han adaptado los horarios de la R1 y de la R2.

La línea del Maresme ha recobrado su servicio habitual entre L'Hospitalet de Llobregat y Maçanet-Massanes. Hasta ahora, trenes lanzadera suplían el servicio entre Blanes y Maçanet, lo que obligaba a hacer transbordo a los pasajeros en Blanes. De momento, los trenes funcionan con un frecuencia algo menor a la que había antes del accidente del pasado 20 de enero y circulan cada hora y media en ambos sentidos.

Por otro lado, el acuerdo entre los sindicatos CCOO, UGT, Semaf y Sindicat Ferroviari (SF) –no se han sumado en este caso los sindicatos Alferro y CGT– ha desencallado los horarios de la R2 y la R2Sud, afectadas por las obras en los túneles del Garraf. Así, se podrán adaptar los horarios de la R2Sud a las trabajos de Adif y recuperar las frecuencias habituales entre Granollers y Castelldefels, suspendidas las primeras semanas del plan alternativo de transportes. Esto, a su vez, aumenta el número de trenes que circulan por la estación de El Prat de Llobregat, a dónde llegan en bus desde Sant Vicenç de Calders los usuarios de los Regionals del sur afectados por las obras.

Renfe ya había tratado de adaptar los horarios de la R2Sud tras la primera semana de trabajos en los túneles. Sin embargo, la negativa del Semaf a aceptar los cambios produjo grandes incidencias que se han dejado notar estas semanas en la línea.

Tramos pendientes

El servicio de Rodalies, de momento, sigue siendo gratis hasta el próximo 30 de abril. El compromiso del Govern, precisamente, es alargar la medida "hasta que el servicio recupere la normalidad de manera sostenida", algo que prometió que pasaría hace semanas. Aún así, todavía quedan por reabrir los tramos entre Martorell y Rubí de la R8 ; la R15 entre Riba-roja d'Ebre y Reus y el tramo transpirenaico de la misma R3. Además, el tramo entre Manresa y Terrassa (R4) sigue funcionando como trenes lanzadera y cuentan con un servicio de bus complementario.

Todos estos cortes se deben exclusivamente a las afectaciones y obras que afloraron tras el accidente de Gelida, pero también siguen cortadas la R3 entre L'Hospitalet y la Garriga –cerrado desde octubre por obras de desdoblamiento– y la R7, suspendida por las obras en la estación de Montcada-Bifurcació.

Puente llega tres meses después

También siguen activas todavía cerca de 200 limitaciones temporales de velocidad que hacen habituales los retrasos en varias líneas. Aunque el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, prevé que prácticamente la mitad –todas aquellas ligadas a las obras de emergencia– se levanten para finales de abril. Santano, tras pasar unas semanas gestionando la crisis desde Barcelona, regresó a Madrid a mediados de marzo con el compromiso de visitar Catalunya cada quince días. El titular de Transportes, Óscar Puente, visitará Catalunya por primera vez desde el siniestro esta misma semana.

Mapa que muestra las Limitaciones Temporales de Velocidad en la red de Rodalies

Unos 400 trabajadores de Adif siguen trabajando en 71 puntos de la red, un número que se ha reducido desde los 91 iniciales porque ya han terminado una veintena de actuaciones, lo que ha permitido ir reabriendo líneas. También se han inspeccionado "preventivamente" cerca de 700 puntos.

Repasamos a continuación el estado actual de cada línea.

La R1 circula de forma ininterrumpida entre l'Hospitalet de Llobregat y Maçanet Massanes. De momento, su frecuencia es algo inferior a la que había antes del accidente, y los trenes circulan cada hora y media en ambos sentidos. Cómo su trazado discurre en gran parte por la línea de costa es muy susceptible a temporales de viento o tormentas, por lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, propuso que la línea se elevara en algunos puntos. Además, tras el accidente de Gelida sufrió un aparatoso desprendimiento que obligó a cerrar varios días toda la línea entre Maçanet y Arenys de Mar.

La R2Sud funciona con dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders y Estació de França, cuatro trenes hasta Garraf, seis hasta Castelldefels y ocho hasta El Prat de Llobregat, por las obras en los túneles del Garraf. La Generalitat ha reforzado varias líneas regulares de buses interurbanos y Renfe fleta buses entre Sant Vicenç de Calders y El Prat de Llobregat, estación en la que pasarán ocho trenes por hora y sentido hasta Estació de França. Los horarios de la R2 también están afectados por las obras, aunque esta semana se han recuperado las frecuencias habituales entre Granollers y Castelldefels, mientras que la R2Nord sigue con sus horarios habituales. Los trabajos de mantenimiento de los túneles durarán tres meses y costarán cerca de cuatro millones de euros.

La R3 recuperó el pasado miércoles la circulación entre La Garriga y Ripoll, pero un desprendimiento la misma tarde de la reapertura ha obligado a que los trenes solo vayan de Vic a Ripoll este jueves. El servicio, además, funciona con muchas limitaciones de velocidad que ralentizan seriamente los trayectos, por lo que todavífunciona el dispositivo de buses sustitutivos dispuestos por Renfe. La circulación de la línea sigue completamente cortada entre l'Hospitalet de Llobregat y la Garriga por las obras de desdoblamiento. El tramo transpirenaico entre Ripoll y Puigcerdà seguirá cerrado hasta abril por obras en los túneles de Toses y Ribes. De momento, la línea funciona mediante buses sustitutorios –la mayoría con frecuencias de paso de entre 20 minutos y una hora– que zarpan desde Fabra i Puig con rutas hasta Vic y desde la capital de Osona hasta Puigcerdà y la Tor de Querol, y viceversa. Los usuarios denuncian que entre Vic y Puigcerdà el bus tiene que seguir la Collada de Toses, lo que alarga en hasta dos horas y media el viaje.

La R4 es la línea en la que sucedió el accidente que desató la crisis. Precisamente el tramo en el que se produjo la fatídica colisión de un tren con un muro desprendido se ha reabierto esta semana. El secretario de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, aseguró que el tramo reabriría el pasado lunes 16 de marzo, aunque hasta ahora solo han circulado por el tramo cuatro Regionals diarios y trenes de mercacías. Así, desde Sant Vicenç de Calders, la R4 sigue sin interrupciones hasta Terrassa - Estació del Nord. El trayecto hasta Manresa se produce en un tren lanzadera que sale cada hora, aunque también puede hacerse en un bus complementario con parada en todas las estaciones. Todos los autocares de sustitución circulan con frecuencias de media hora.

La R7 sigue completamente cerrada por las obras de la R3, en concreto la actuación en la estación de Montcada Bifurcació. La R4 permite salvar el trayecto entre las paradas de Fabra i Puig y Cerdanyola del Vallès. Desde ahí, un bus sustitutorio con frecuencia cada media hora completa el recorrido haciendo parada en Cerdanyola Universitat y también directamente en el campus de la UAB. Está previsto que la línea reabra para mayo de este año. Los usuarios, eso sí, denuncian que tanto el servicio de buses sustitutorios como el refuerzo de los autocares interurbanos e3 de Moventis no son eficientes.

La R8 ofrece servicio ferroviario entre Rubí y Granollers. Rodalies ofrece un bus complementario que pasa una vez cada hora y que se detiene en todas las paradas entre Martorell Central y Granollers Centre, además de ofrecer servicios directos desde las cabeceras de línea hasta la UAB. De momento, no hay una fecha prevista de regreso de al R8 hasta Martorell, aunque por sus vías –y por el túnel de Rubí– ya circulan trenes de mercancías.

La R11 funciona este lunes entre Barcelona y Girona, y llega a Portbou mediante un servicio alternativo de bus. La línea tuvo que cerrar todo el tramo entre Caldes de Malavella y Portbou los primeros días después del accidente de Gelida tras varios desprendimientos. Tras una revisión de las vías, la línea fue reabriendo: primero hasta Figueres, el pasado 29 de enero, y más tarde hasta Portbou.

La R13 y la R14 están reabiertas desde el 7 de febrero y funcionan este lunes hasta Sant Vicenç de Calders. Allí, Renfe ha dispuesto una flota de buses sustitutorios hasta El Prat de Llobregat.

La R15, aunque se han hecho también revisiones, continuará cortada entre Reus y Riba-roja d'Ebre debido a que hay muchas limitaciones de velocidad en pocos kilómetros. En concreto, la velocidad máxima de la línea es de 30 km/h, lo que hace que el servicio no sea competitivo. En este contexto, el Govern ha decidido, después de reunirse con las plataformas de usuarios, que no reabrirá la línea hasta que no se pueda circular más rápido. Salva el recorrido un servicio de bus alternativo. La línea, de esta manera, solo funciona entre Reus y Sant Vicenç de Calders. Allí, Renfe ha dispuesto una flota de buses sustitutorios hasta El Prat de Llobregat.

Ambas líneas de Regionals, que salvan la distancia entre Barcelona - Estació de França con Tortosa, Ulldecona, València o Port Aventura según el servicio, funcionan hasta Sant Vicenç de Calders. Allí, Renfe ha dispuesto una flota de buses sustitutorios hasta El Prat de Llobregat.

Los Rodalies de Tarragona ofrecen servicio ferroviario en todo su recorrido, aunque hablamos de líneas especialmente cortas y con pocas frecuencias. La RT1 va de Tarragona a La Plana - Picamoixons y la RT2 de Tarragona a Port Aventura a la espera de poder llegar de nuevo hasta L'Arboç.

La RL4 funciona entre Lleida y Manresa. Tras recuperar su servicio hace dos semanas los maquinistas detectaron "filtraciones de agua" en un túnel entre Cervera y Calaf, que obligó a cortar la circulación varios días. Así, la RL4 funciona entre Lleida y Manresa, y desde allí se puede completar su trazado hasta habitual hasta Terrassa haciendo uso de los trenes lanzadera de la R4. El servicio ya había podido restablecerse hace unos días entre Lleida y Cervera, así que la RL3 ya estaba funcionando a pleno rendimiento. Ambas líneas, y sus estaciones –pero no las vías y el resto de la infraestructura– pasarán a ser de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a partir de otoño. Este fin de semana, las lluvias han vuelto a afectar el servicio de la RL4 gravemente.