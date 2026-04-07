El Hospital de Can Ruti prueba un sistema robotizado para trasladar muestras biológicas

El Laboratorio Clínico del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, también conocido como el Hospital de Can Ruti, está utilizando en pruebas un robot que transporta diariamente más de 8.000 muestras biológicas y permite a los profesionales ahorrarse cerca de un 90 % de los desplazamientos por el interior del centro de salud.

El robot EMILI (Equipo Móvil Inteligente para Laboratorio Integrado) puede recorrer alrededor de diez kilómetros al día trasladando muestras de sangre, suero u orina, según ha indicado el hospital este martes en un comunicado informando sobre el uso de esta innovación tecnológica.