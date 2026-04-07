El Govern destinará más de 20 millones en dos años al contrato del servicio de seguridad de FGC

La Generalitat ha acordado este martes, durante el Consell Execuitu, autorizar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que saque a concurso la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de sus instalaciones, trenes e infraestructuras. En total, la empresa pública catalana podrá gastarse 21.385.717,69 euros en un periodo de dos años.

El contrato ya prevé cubrir los servicios para las líneas RL3 y RL4, que actualmente dependen de Rodalies, y cuyos trenes y estaciones pasarán a ser competencia catalana a partir del otoño. También quedarán protegidas las líneas Barcelona - Vallès; Llobregat - Anoia y Lleida - La Pobla de Segur. Además, estos más de 20 millones tendrán que cubrir la nueva R-Aeroport, que tiene que comenzar a funcionar a principios del próximo año.

Precisamente, uno de los nuevos trenes que unirán la estación de Sant Andreu de Barcelona con el Aeropuerto de El Prat ha aparecido esta semana vandalizado con grafitis en la playa de vías de Mataró, tan solo dos días después de salir del taller en el que se encontraba. En la misma estación, pocos días antes, había sido vandalizado también uno de los nuevos trenes que deben incorporarse a la red de Rodalies.

El nuevo servicio de vigilancia y de seguridad, cuenta con el aval de los Mossos d'Esquadra y, según apuntan desde el Govern, es "esencial para alcanzar los niveles de seguridad y calidad en el servicio que presta FGC". "Minimiza riesgos y comporta un beneficio social directo para los usuarios", sentencian.

Mismos usuarios

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la consellera Paneque ha recordado que, una vez se asuma el control por parte de FGC, el volumen de usuarios será el mismo que el que hay actualmente en la red de Rodalies. Partidos políticos como Junts, de hecho, hace meses que reclaman que la Generalitat rescinda unilateralmente los contratos con Adif y Renfe para que sea FGC quien asuma el control de todo el entramado ferroviario catalán, algo que desde el Govern ven inviable. De momento, el traspaso de las competencias en materia ferroviaria sigue pasando por la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya, que cuenta con un 49,9% de participación de la Generalitat y un 51,1% de Renfe, aunque se acordó que su presidente venga siempre propuesto por la Administración catalana. La primera persona en ocupar ese cargo será Òscar Playà, actual director general de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).