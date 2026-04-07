El Govern se centra en la escolaridad y el Pla de Barris para afrontar los retos del pueblo gitano de Catalunya

La Generalitat ha presentado este martes, víspera del Día Internacional del Pueblo Gitano, la nueva 'Estratègia Catalana del Poble Gitano 2026-2036' en el Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona. El documento, dotado con un millón de euros gracias al acuerdo entre el Govern y Comuns para la aprobación de los Presupuestos catalanes, rompe con la dinámica de los Planes Integrales del Pueblo Gitano, que duraban cuatro años, y establece las líneas básicas de actuación y las políticas públicas a desplegar durante los próximos 10 años, aunque el Parlament valorará su aplicación anualmente. La estrategia pone el acento en dos problemáticas concretas: la educación y la ocupación. "Si hay un ámbito que pueda romper el círculo vicioso de discriminación y exclusión de los gitanos es la educación", ha remarcado durante la presentación la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo.

"Si hay un ámbito que pueda romper el círculo vicioso de discriminación y exclusión de los gitanos es la educación"

En concreto, Martínez Bravo ha apelado a mejorar la tasa de abandono escolar prematura entre los jóvenes gitanos, que ahora roza el 65%. Más de dos tercios de los jóvenes gitanos no acaban sus estudios obligatorios. Para ello, Martínez Bravo, que ha tildado las cifras de "inaceptables", ha asegurado que la estrategia contempla impulsar la Formación Profesional y continuar con la reserva de plazas para los jóvenes gitanos en las universidades. Además, la 'consellera' ha apelado a desplegar totalmente el Pacto contra la Segregación Escolar de Catalunya, formar al profesorado para facilitar el trabajo de la diversidad cultural en el aula e impulsar la figura del promotor escolar en los centros.

Sea como fuere, los malos datos en educación actuales repercuten en los datos de ocupación del colectivo. Según las cifras que recoge el documento, la tasa de paro es 2,6 veces más alta entre el pueblo gitano que la media de la población catalana. En concreto, mientras que la tasa general es del 9,9%, se eleva hasta el 36% en las personas gitanas.

El trabajo de los gitanos, además, suele ser más inestable y precario. Mientras que la proporción de población gitana que trabaja a tiempo parcial es del 35%, la media en Catalunya es del 12,7%. Así, el 75% de los hogares gitanos de Catalunya ingresan menos de 1.500 euros mensuales, y en el 60% de los casos sufren de privación material.

En este aspecto, el plan también contempla acompañar a los trabajadores de la venta ambulante a acceder a las subvenciones que tienen disponibles, además de "regular" y "dignificar" esta práctica. La estrategia incluye la definición de protocolos para promover la salud entre la población gitana y encuentros semestrales con las comunidades religiosas gitanas.

Una segregación persistente

Son medidas que tendrían que tener especial implementación en alguno de los barrios en los que se concentra la población gitana. Y es que, tal como indica el documento, más de la mitad de los hogares gitanos se ubican en "barrios gitanos", es decir, zonas en las que la mayoría de la población es gitana.

La estrategia también incluye una serie de medidas para fomentar la convivencia y combatir el antigitanismo. Un 85% de los gitanos de Catalunya asegura haber sufrido situaciones de discriminación, por lo que el plan contempla una mejor coordinación entre las oficinas de discriminación racial o étnica con las entidades gitanas. La estrategia también prevé la creación de la Casa de la Cultura Gitana, un espacio de reconocimiento, visibilización y promoción de la identidad gitana.

Manuel Fernández Cortés, miembro del comité asesor del Plan Integral del Pueblo Gitano de Catalunya, ha asegurado además que la problemática ha empeorado estos últimos años a causa de las redes sociales. "Tenemos un racismo más marcado que el que sufríamos las generaciones anteriores, porque las redes permiten que haya personas que se escondan tras una pantalla", ha reflexionado Fernández Cortés antes de la presentación de la estrategia.

"Tenemos un racismo más marcado que el que sufríamos las generaciones anteriores" Manuel Fernández Cortés — Miembro del comité asesor del Plan Integral del Pueblo Gitano

Más departamentos

Pese a que el grueso de la estrategia recae sobre el Departament de Drets Socials, en su redacción han contribuido una decena de 'conselleries' más, que van desde Educació a Política Lingüística, pasando por Justícia, Cultura o Igualtat. Además, más allá del millón de euros acordados entre el Govern y Comuns para el plan, la consellera Martínez Bravo ha recordado que hay más partidas en los presupuestos que beneficiarán al pueblo gitano, como el Pla de Barris, que caerá en muchas zonas con una elevada segregación.

Es el caso, por ejemplo, de Figueres en los que los barrios más beneficiados por la ley, como el Colobret, están poblados en su mayoría por personas gitanas.