Catalunya aprueba hoy su plan de 100 millones para reformar escuelas sin esperar a los presupuestos

El president Salvador Illa ha regresado de las vacaciones de Semana Santa publicando en sus redes sociales un vídeo en el que anuncia que en el primer Consell Executiu después de las fiestas, este martes, el Govern aprobará destinar 100 millones a los ayuntamientos para realizar obras de mejora en escuelas; una medida incluida en los no natos presupuestos, que Illa ha decidido tirar hacia adelante sin esperar a la aprobación de las cuentas, teniendo en cuenta que el 26,5% de las escuelas catalanas se construyeron antes del año 1960 y la mayoría lleva décadas sin recibir inversión.

El Govern avala este martes la medida, incluida en las fallidas cuentas, el día del regreso de su baja médica de la consellera Esther Niubó.

El Govern prevé hacer esta inversión a través del fondo Actualiza Escuelas, que tendría que ejecutarse durante el periodo 2026-2028.

La medida llega el primer día del último trimestre del curso, en pleno conflicto con el profesorado, en la línea de Govern de reforzar el relato de estar dejando atrás años de desinversión en la escuela catalana.

Actualiza Escuelas, según presentó ya el Govern cuando desgranó las cuentas que finamente se vio obligado a retirar, es un programa de "cooperación territorial" para la realización de las obras RAM (reforma, ampliación y mejora) en centros públicos de educación infantil, primaria y educación especial propiedad de ayuntamientos [en Catalunya se da esa situación tan rara de que los edificios de los institutos pertenecen al Departament, pero los de las escuelas son de los municipios].

723 municipios

La intención es que se beneficien del mismo 723 municipios, que recibirán los fondos en proporción al alumnado escolarizado y a la antigüedad de los edificios. Son los 723 municipios donde hay centros de titularidad de la Generalitat (con la excepción de Barcelona, por su régimen especial de gestión a través del Consorci d’Educació).

Las obras incluyen la sustitución de elementos arquitectónicos o instalaciones por obsolescencia (cubiertas, carpinterías, calderas, baños, cocinas, comedores...), la mejora de envolventes y cerramientos, la instalación de sistemas de gestión y control y sustitución de luminarias y la retirada de fibrocemento.

La asignatura pendiente del amianto

De acuerdo a los datos de la conselleria publicados en este diario en julio de 2024, se practicaron 46 trabajos de extracción de amianto en la escuela catalana entre 2021 y 2023, con un coste de 11,49 millones de euros. El compás fue desigual en cada uno de los tres últimos años. Educació destinó 584.394,35 euros a ocho obras en 2021 y 819.510,57 euros para otras 11 en 2022.

Un año más tarde, la inversión se incrementó con los fondos europeos Next Generation: subió a 10.085.231,74 euros, repartidos en 27 actuaciones. En Barcelona, se han realizado intervenciones por un valor total de 3.151.463,69 euros entre 2020 y 2023, según cifras del Consorcio de Eduación.

¿Qué pasó con los 100 millones para escuelas anunciados en 2022?

El Govern de ERC aprobaba en octubre de 2022, en el marco del Programa de Encargos de Actuaciones (PEA), 21 nuevas construcciones y "grandes actuaciones" en centros educativos. Casi 100 millones (concretamente 98.389.936 euros, todo estaba detallado) destinados a invertir en 12 nuevas construcciones (seis para dotar de un edificio de obra a un centro educativo hasta ahora en barracones y otros seis para sustituir instalaciones dañadas por una nueva construcción), siete ampliaciones –colegios que se habían quedado pequeños y requieren más espacio– y dos reformas integrales. Pese a la alegría que supuso para las comunidades educativas de estos 21 centros aparecer en la lista –¡estaban dentro, serían los próximos!–, más de tres años después, ninguna de estas obras es aún una realidad.