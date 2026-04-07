Intervención del SEM
Evacuado el edificio Triangle de la Fundació Puigvert por un conato de incendio sin heridos
El humo, originado en la planta -1, se ha extendido a otras plantas, lo que ha obligado al desalojo preventivo del centro
La Fundació Puigvert lanza el primer programa clínico de telecirugía robótica de Europa: el paciente está en Canarias y el cirujano, en Barcelona
EP
BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El edificio Triangle de la Fundació Puigvert, en Barcelona, ha sido evacuado este martes a mediodía por un conato de incendio en un cuadro eléctrico que no ha causado heridos, ha informado la institución en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
El humo, originado en la planta -1, se ha extendido a otras plantas, lo que ha obligado al desalojo preventivo del centro.
La intervención del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y de los Bombers de Barcelona ha permitido reanudar la actividad en el edificio con normalidad.
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: 'Somos solo 470 en toda España
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
- Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
- Renfe limita velocidades en la línea Málaga-Madrid por una 'incidencia operativa' en plena Operación Retorno
- La AP-7 registra más de 15 kilómetros de retenciones en una operación retorno adelantada en Catalunya
- Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán