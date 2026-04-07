Evacuado el edificio Triangle de la Fundació Puigvert por un conato de incendio sin heridos

El edificio Triangle de la Fundació Puigvert, en Barcelona, ha sido evacuado este martes a mediodía por un conato de incendio en un cuadro eléctrico que no ha causado heridos, ha informado la institución en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El humo, originado en la planta -1, se ha extendido a otras plantas, lo que ha obligado al desalojo preventivo del centro.

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La intervención del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y de los Bombers de Barcelona ha permitido reanudar la actividad en el edificio con normalidad.