Elena Ibáñez, bióloga celular: "Hay estudios que han detectado microplásticos en el semen y en los ovarios"

La investigadora Elena Ibáñez de Sans, profesora agregada en el departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Facultad de Biociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha abundado en el impacto de nano y microplásticos sobre la fertilidad, en el marco de la conferencia 'Desafíos reproductivos en la era del plástico: efectos de los nanoplásticos sobre gametos y embriones de mamífero'.

P. ¿Cuánto tiempo llevan investigando el impacto de los nanoplásticos en la reproducción?

R. Llevamos un año trabajando de forma más estructurada en este proyecto, financiado por el Ministerio de Sanidad. Antes habíamos realizado algunos estudios preliminares, pero este es nuestro primer trabajo amplio centrado específicamente en el impacto de los nanoplásticos en la reproducción.

P. ¿En qué consiste exactamente?

R. Nuestro proyecto tiene dos líneas principales. Por un lado, estamos estudiando la exposición de animales, en concreto ratones, a nanoplásticos para ver cómo afectan a su fertilidad y reproducción, a las gónadas o al número de crías. Esta parte está más retrasada porque la hemos iniciado más tarde. Por otro lado, realizamos estudios in vitro en el laboratorio. Lo que hacemos es obtener gametos y embriones de los animales, y en el laboratorio exponemos estas células directamente a nanoplásticos para observar sus efectos. Es en esta línea donde ya tenemos resultados.

P. ¿Qué han observado en esos estudios de laboratorio?

R. Uno de los hallazgos más relevantes es que los gametos femeninos y los embriones en sus primeras etapas de desarrollo tienen una capa protectora, la zona pelúcida, que actúa como barrera frente a los nanoplásticos. Hemos visto que esta cubierta impide, no del todo, pero en gran medida que estas partículas que están en el medio de cultivo entren en el interior de las células. Mientras está intacta, el desarrollo embrionario no parece verse afectado. Hay un momento clave en el desarrollo del embrión, justo antes de la implantación, en el que se rompe esta cubierta en un proceso que se conoce como eclosión. En ese instante, lo que observamos es una entrada muy rápida de nanoplásticos en el interior de las células. Ahora mismo estamos investigando si esto podría afectar a la capacidad del embrión para implantarse correctamente en el útero. Es nuestro razonamiento dado que se ha descrito que hay nanoplásticos presentes en el útero en humanos.

Espermatozoides

P. También han trabajado con espermatozoides. ¿Qué resultados han obtenido?

R. Hemos estudiado espermatozoides de ratón en condiciones de laboratorio. Cuando los exponemos, hemos visto que los nanoplásticos se adhieren muy rápidamente a su superficie. Esto afecta a parámetros fundamentales como la movilidad, la integridad de la membrana plasmática y la capacidad de lo que se denomina reacción acrosómica, que es esencial para que el espermatozoide pueda fecundar.

Hemos estudiado espermatozoides de ratón en condiciones de laboratorio. Los nanoplásticos se adhieren muy rápidamente a su superficie

P. ¿Esto implica una reducción de la fertilidad?

R. Es una posibilidad. Lo que estamos haciendo ahora es comprobar si esas alteraciones que observamos en el laboratorio se traducen en una menor capacidad real de fecundación. Esperamos que en los próximos meses, probablemente antes del verano, podamos tener datos sobre la capacidad de fecundación y sobre la implantación de los embriones, porque ahora mismo estamos poniendo a punto las técnicas necesarias para evaluarlo en los próximos meses.

P. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre el impacto en humanos?

R. En humanos la investigación es mucho más limitada, principalmente por razones éticas y técnicas. Evidentemente, no se pueden hacer experimentos directos con personas y exponerlas más de lo que ya estamos expuestos a dosis altas de nanoplásticos. Por eso, trabajar con gametos y embriones humanos es más complicado. No se puede hacer una fecundación in vitro, está prohibido si no es para una pareja que está realizando un tratamiento de reproducción asistida, para investigación no. Trabajar con ratones nos da la ventaja de que si queremos ver la capacidad de fecundación de los espermatozoides podemos hacerlo. Nuestra idea es ver qué pasa en roedores y depende de lo que encontremos intentar trasladarlo a humanos.

Efectos

P. ¿Pero se presume que pueden tener impacto?

R. Existen estudios que han detectado microplásticos en el semen y en los ovarios. Son resultados preliminares porque el número de muestras es reducido, pero apuntan a posibles efectos. Por ejemplo, se ha observado que una mayor presencia de microplásticos en el semen se asocia con una peor calidad espermática, como menor movilidad o peor integridad celular. En mujeres, también se han encontrado en el líquido folicular de los ovarios, y algunos trabajos sugieren que podrían estar relacionados con menores tasas de fecundación in vitro. Sin embargo, son estudios con pocas muestras, por lo que todavía no se pueden sacar conclusiones definitivas, pero es cierto que hay publicaciones de investigadores que han hecho correlaciones.

La presencia de los microplásticos en los ovarios se ha correlacionado con una menor capacidad y peores tasas de fecundación in vitro

P. ¿En qué sentido?

R. Se ha visto que cuantos más microplásticos hay en el semen en humanos peor calidad espermática hay. Como hemos observado en ratón, se mueven menos, tienen una peor integridad de membrana, etcétera, etcétera. Se han encontrado microplásticos en los ovarios de las mujeres dentro de los folículos, no en los ovocitos, pero sí dentro del líquido folicular. En un número reducido de pacientes, mujeres que pasan por un ciclo de reproducción asistida, la presencia de los microplásticos en los ovarios se ha correlacionado con una menor capacidad y peores tasas de fecundación in vitro. Pero son resultados muy preliminares porque hacer estudios en este campo es bastante difícil por la poca capacidad técnica que tenemos actualmente de detectar estas partículas tan pequeñas, sobre todo en tejidos humanos. Pero los indicios apuntan a un efecto sobre parámetros reproductivos.

P. ¿Cómo llegan los microplásticos a nuestro organismo?

R. El problema es que están en todas partes. Las principales vías de entrada son la ingestión, a través de alimentos y agua; la inhalación, ya que también están presentes en el aire como se ha medido tanto en el exterior como dentro de las casas; y, en menor medida, el contacto con la piel, por ejemplo mediante ciertos productos cosméticos. Cuando nos aplicamos exfoliantes, cremas solares o hidratantes que lleven microplásticos también pueden entrar a través de la piel.

La solución ideal sería reducir de forma significativa el uso de plásticos y mejorar la gestión de residuos limpiando todo el planeta

Medidas en Europa

P. ¿Se están tomando medidas para reducir su presencia?

R. Especialmente en Europa se están empezando a regular los microplásticos añadidos intencionadamente en productos comerciales, como cosméticos o fertilizantes agrícolas. El gran problema son los microplásticos secundarios, que se generan a partir de la degradación de residuos plásticos en el medio ambiente. Hay multitud abandonados, botellas, bolsas, cualquier tipo de producto de plástico, que se van fragmentando y liberan estos micro y nanoplásticos en el suelo, en el aire, en el agua...Así es como llegan a todos los sitios del planeta estas partículas muy difíciles de controlar.

P. ¿Cuál sería la solución entonces?

R. La solución ideal sería reducir de forma significativa el uso de plásticos y mejorar la gestión de residuos limpiando todo el planeta, pero esto requiere acuerdos globales y cambios estructurales importantes. A día de hoy, estamos todavía lejos de una solución completa.

P. En resumen, ¿debemos preocuparnos por su impacto en la fertilidad?

R. Sabemos que en modelos animales los nanoplásticos pueden afectar a la reproducción. En humanos hay indicios, pero faltan evidencias concluyentes. Es un campo de investigación complicado, entre otras cosas porque existen muchos tipos distintos de micro y nanoplásticos, con diferentes tamaños, formas y composiciones, lo cual es un problema añadido porque no todos se comportan igual, aparte de que son muy difíciles de detectar porque no se ven a simple vista ni mucho menos. Todos esos parámetros pueden afectar a la capacidad de los plásticos de interaccionar con las células, de introducirse en ellas y causar toxicidad. Lo que está claro es que es un problema emergente que merece mucha más atención en los próximos años.