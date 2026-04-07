Daniel Gabaldón, experto en horarios escolares: "Castigar a un niño sin recreo es como dejarle sin dormir o sin comer"

-Cuentan que en Finlandia hacen 15 minutos de recreo por cada 45 de clase. ¿Sería viable una fórmula similar, aquí?

-El problema es que nosotros tenemos una concepción del tiempo muy extraña.

-¿Extraña? ¿A qué se refiere?

-Tú vas a Finlandia y la escuela está abierta antes de la hora de clase. Los niños entran conforme van llegando, se van a clase y ya están en el aula cuando llega el docente. Nosotros, en cambio, somos un país que esperamos que, a las 9 en punto, el niño esté en la calle, delante de la puerta de la escuela; que a las 9 en punto, esté dentro, en la fila; y que a las 9 en punto, teóricamente, esté en clase, también, sentado en el pupitre para empezar la clase. ¿Cómo puede estar el niño en tres sitios distintos a la vez?

"Roenneberg decía que eran necesarias al menos dos horas al día al aire libre para tener un mejor rendimiento, un mejor aprendizaje, un mejor estado de salud y mejores defensas"

-Cierto...

-¿Y qué pasa en esos países del norte donde hacen más descansos? Que esos descansos ayudan a oxigenar. Es un patio para salir a tomar aire. Bajan las escaleras, se mueven, y todo eso les activa. Esas pausas hacen el tiempo escolar mucho más esponjoso. En el tiempo escolar tienes actividad cognitiva, actividades físicas, momentos de contraste... y todo eso va oxigenando. La investigación sobre cómo funciona el cerebro dice que cada 45 minutos, si no recuerdo mal, hace un pequeño reset, un ejercicio de pasar información a la memoria. Es normal que los niños pierdan la atención durante los minutos en que están haciendo ese proceso. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil coordinar a todos los niños para que hagan lo mismo en el mismo momento. Eso depende de su nivel de madurez, de cuánto hace que se han levantado... Por eso funcionan mejor los modelos que se apoyan en la autonomía del niño.

-Siga…

-Quiero decir que si tú al niño le propones una ruta en la que tiene que hacer una serie de ejercicios, tiene que encontrar la solución a algún problema y es él quien está dirigiendo su búsqueda, el niño ya se va adaptando a sus ritmos. El problema es que nosotros nos hemos apoyado mucho en un modelo, digamos, de arriba a abajo. El maestro es el que explica y el alumno tiene que recibir esa explicación. Entonces, claro, lo ideal es que todo esté sincronizado, pero tú no puedes sincronizar a 25 niños.

"Una cosa que he criticado mucho del modelo español es que los 500 alumnos de un centro tengan que hacer el mismo horario y las pausas en el mismo momento"

-Es imposible, claro.

-Por eso todas estas metodologías que son mucho más activas, desde el punto de vista de que el niño es una parte activa en su aprendizaje, tienen mucho más éxito, porque el niño, si tiene interés, se va regulando y, si en algún momento no entiende algo y tiene que hacer una pausa, pues la hace. El problema es que exigimos a los niños cosas que no nos exigimos a nosotros. Nosotros, cuando tenemos un seminario, tenemos la mesita con agua, café..., alguien sale, entra y va al aseo, y si tiene que recibir una llamada o hacer una llamada, sale. Y la mayor parte del tiempo todos estamos trabajando, pero hay momentos en los que alguien se escapa un momento y vuelve… ¿por qué el niño no puede hacer eso?

-¿Falta flexibilidad?

-Falta flexibilidad y falta darles más autonomía.

"El problema es que exigimos a los niños cosas que no nos exigimos a los adultos. Nosotros, cuando tenemos un seminario, tenemos la mesita con agua, café..., alguien sale, entra, vuelve… ¿por qué el niño no puede hacer eso?"

-¿El formato de jornada partida, de 9 a 16.30 horas, con 30 minutos de recreo a media mañana es obsoleto?

-Una cosa que he criticado mucho del modelo español es que toda la gente que va a una escuela, que son 500 alumnos como mínimo, tenga que hacer el mismo horario y las pausas en el mismo momento. Yo creo que deberían ser capaces de trabajar de una manera más flexible en función de la programación. Si ves que la tarea de hoy requiere una concentración especialmente importante y que la gente está centrada, pues oye, ¿por qué no puedes mover el recreo? ¿O adelantarlo, si ves que ya se han fatigado? Dices, mira, ahora es un buen momento, vamos a hacer un descanso. O continuemos la clase en el patio...

"En el modelo español, en el que los maestros no están involucrados en el comedor, los chicos tienen más margen para resolver las cosas a veces de una manera poco ortodoxa"

-De hecho hay estudios que aseguran que un buen recreo tiene un impacto positivo en el resultado académico. ¿Lo ve igual?

-Roenneberg decía que eran necesarias al menos dos horas al día al aire libre para tener un mejor rendimiento, un mejor aprendizaje, un mejor estado de salud y mejores defensas. Somos animales que deberíamos vivir mucho más tiempo fuera. Lo que pasa es que la sociedad moderna hace que estemos en el interior muchas horas. Una investigación que financió Persil, que es una empresa de detergentes, habla justamente de esto. Dice que los niños norteamericanos actualmente pasan menos tiempo al aire libre que los presos en cárceles de alta seguridad. Porque los llevamos en coche, los recogemos en coche, los llevamos a extraescolares... El patio para ellos, además, es uno de los momentos -tanto el patio como el comedor- en que los niños tienen más libertad de poder jugar a las cosas que quieren hacer, de socializar de la manera que quieren, y es un tiempo que no está tan regulado como el tiempo dentro del aula. Eso es muy importante.

"Una investigación que financió una empresa de detergentes decía que los niños norteamericanos actualmente pasan menos tiempo al aire libre que los presos en cárceles de alta seguridad"

-Hay maestros que utilizan el patio como castigo: si os portáis mal, no hay patio, ¿qué le parece?

-No puedes penalizar usando cosas que pueden afectar a la salud de los niños. Tienen que estar fuera y les tiene que dar la luz. Hablamos ya de derechos humanos. Es como el tema del aseo. Si los niños tienen que ir a hacer pis, pues tienen que ir a hacer pis. No puede ser que los castigos impliquen no poder ir. El otro día me comentaban que en un instituto de València los niños habían decidido no beber agua para no tener que hacer pis, porque no podían ir a hacer pis salvo en el momento del patio. No puedes intervenir ahí. Castigarles sin patio es como no dejarles dormir o comer. La necesidad de estar al aire libre y socializar con los amigos es tan importante como el comer y el dormir y no debería de ser objeto de penalización.

-Las escuelas se quejan de que el recreo del comedor es muy largo y ahí es donde se producen más conflictos...

-Lo que pasa es que en los patios del comedor, sobre todo en el modelo español, como los maestros no están involucrados en ese espacio, los chicos tienen más margen para resolver las cosas a veces de una manera muy poco ortodoxa. Los monitores no tienen la autoridad que tienen los maestros. Cuando hablamos, por ejemplo, del modelo de jornada partida, lo que vemos es que es mejor que después del comedor los chicos vuelvan al aula donde está el maestro de referencia, que puede solucionar los problemas que hayan surgido en el comedor, que que se vayan a casa con los problemas sin resolver. Los conflictos son necesarios; no hay que esconderlos. El problema no es que haya conflictos, sino que no haya un abordaje y una supervisión adulta en su resolución.