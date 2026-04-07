Yara, oficial de primera en obras con solo 25 años: "Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro"

En el mundo de la construcción todavía existen muchos prejuicios por género o edad. Aunque sea un sector dominado por hombres séniors, cada vez hay más mujeres y también mucha gente joven que se involucran y quieren adentrarse en la construcción.

Según un artículo de la Fundación Laboral de la Construcción, en 2025, el sector de la construcción contaba con 166.833 mujeres afiliadas. Esta cifra representa el 11,5% del total de afiliados y es el mejor dato desde 2014. En otro artículo, esta fundación evidencia que solo el 9,1% de los trabajadores son jóvenes. Este tipo de datos son los que reivindica Yara en el podcast llamado Sector Oficios.

Yara, de tan solo 25 años, lleva 5 años siendo montadora de placa, aunque ya hace 7 años que entró al sector de la construcción. Además, fue la primera estudiante en prácticas que entró en su actual empresa, en la que ejerce como oficial de primera.

"Empecé con un rango alto"

Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, un oficial de primera es "la persona que ejecuta trabajos que requieren todos los conocimientos propios de su oficio o profesión, así como una práctica depurada, adquirida en el desarrollo de su labor y obteniendo los adecuados resultados en la ejecución de su trabajo".

Yara cuenta sobre su puesto de trabajo: "Soy oficial de primera, desde hace ya cuatro años, porque ya empecé con un rango un poco alto. Esto fue porque teníamos muchos problemas con el tema de radiales y andamios y entonces me tuvieron que meter directamente en un rango un más alto, el cual veía como un objetivo a largo plazo. Ellos me dieron la oportunidad de poder estar en ese rango desde el principio y yo me lo he ido trabajando todo este tiempo".

"Ya vale de ponerle etiquetas a todos"

Yara cuenta que su mayor motivación actualmente es "llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro. Que ya vale de ponerle etiquetas a todo; si te gusta y eres creativa, ¿por qué no vas a poder hacerlo? Al final, los pesos y todo eso los vas controlando con el tiempo, y como con todos los trabajos, lo importante es acostumbrarte".

La oficial de primera comenta que en ningún caso los jóvenes evitan entrar en el sector de la construcción por los salarios o por el esfuerzo físico, sino que son los propios empleados del sector los que no quieren enseñar a los jóvenes. Según comenta, la gente que lleva años en la construcción considera que esta enseñanza es una pérdida de dinero y tiempo.

Dar oportunidad a los jóvenes

Por eso, Yara da siempre la oportunidad a chicos y chicas jóvenes de aprender: "Yo me he dado cuenta de que si a los chavales les das una oportunidad, son los mejores oficiales que vas a tener en la vida. Yo me llego a pedir días de vacaciones para enseñarles, porque no los puedo meter en una obra. Ellos se merecen tocar las cosas y aprender desde el material, entonces me he dado cuenta de que cuando hablo con ellos, solamente piensan en tener un oficio de verdad".

Yara, aparte de trabajar en la construcción, también dedica tiempo a subir contenido a sus redes sociales. En TikTok tiene ya más de 4.000 seguidores y cuenta: "A veces me vienen a lo mejor chicas y chicos jóvenes, que me han visto por las redes y que se han metido en el grado medio, y me reconocen como la chica que han visto en el TikTok. A veces me dicen cosas como: 'Yo quiero que me hagan las prácticas con ella'; a mí eso me motiva y me encanta".