La consellera de Educació, Esther Niubó, se reincorpora al trabajo tras dos meses de baja médica

La consellera de Educació y Formació Professional, Esther Niubó, se ha reincorporado este martes al trabajo después de algo más de dos meses de baja por motivos de salud y ya participa en la reunión del Consell Executiu, según han confirmado fuentes del Departament. Su reincorporación se produce en un momento difícil para el departamento de Educación, que ha afrontado en las últimas semanas varias jornadas de huelgas y movilizaciones masivas de los docentes, convocadas por los sindicatos mayoritarios de la escuela pública.

Tras la pausa de Semana Santa, estas organizaciones, lideradas por Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), han advertido de que podrían convocar nuevas protestas si el Govern no accede a negociar cambios en el acuerdo educativo firmado con UGT y CCOO para incluir mejoras salariales y laborales.

Niubó se sometió a finales de enero a una intervención quirúrgica en el Hospital de Bellvitge y recibió el alta hospitalaria el pasado 5 de febrero para continuar la recuperación en su domicilio.

Mientras duró su recuperación, las decisiones ejecutivas del Departament recayeron en los tres secretarios del departamento (la secretaria general, Teresa Sambola; el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez; y el secretario de Formación Profesional, Francesc Roca).

Por su parte, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, fue el encargado de sustituirla en el ejercicio de las funciones como consellera y en la representatividad de la conselleria en el Parlament.