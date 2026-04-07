Los daños por la borrasca Therese en Canarias ascienden a 180 millones de euros

El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de Canarias como zona catastrófica tras los daños ocasionados por el paso de la borrasca Therese, que ascienden a 180 millones de euros. Además, el Gobierno de España asumirá el 50 % del coste de la rehabilitación de las infraestructuras municipales afectadas en las islas, lo que rondará aproximadamente los 90 millones de euros. Estas futuras ayudas procederán de distintas vías, entre ellas el Consorcio de Compensación de Seguros, las líneas habilitadas por el Ministerio del Interior para cubrir daños personales y en enseres, así como fondos específicos del área de Sector Primario destinados al ámbito agroalimentario.

Así lo afirmó este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, durante una visita al Cuartel del Colmenar, en Valsequillo. En este contexto el ministro explicó que las afecciones registradas en Canarias se incorporaron a última hora al acuerdo que se elevará al Consejo de Ministros previsto para esta la mañana de este martes. Torres subrayó, además, que los daños ocasionados en el Archipiélago se suman a los registrados en otras zonas del país afectadas recientemente por distintas emergencias de protección civil, que también serán objeto de medidas dentro de futuros paquetes de ayudas que se elevarán al mismo Consejo de Ministros.

«Estas ayudas harán referencia a todas las situaciones en donde ha habido daños materiales, personales, públicos y privados en el conjunto del país en los últimos meses. Canarias se suma a otras comunidades autónomas como Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León», explicó Torres, quien recalcó además que los daños ascienden a más de 180 millones de euros entre todas las islas.

Centros educativos

De esta forma, y con las futuras ayudas económicas, Canarias podrá hacer frente a los millonarios daños ocasionados por el paso de la borrasca. Solo en los centros educativos del Archipiélago los daños superan los 10 millones de euros, por lo que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias solicitó al Ejecutivo regional la declaración de emergencia para ejecutar las obras. Gran Canaria y Tenerife fueron las dos islas más azotadas por la tormenta, registrándose en la primera afectaciones de diferente grado en 24 centros, mientras que en Tenerife los daños afectaron a otros 17.

A este importe se suman los daños en carreteras y en infraestructuras pertenecientes a los cabildos de diferentes islas. Así, solo en las infraestructuras que son competencia del Cabildo de Tenerife, los daños han sido valorados en 17,7 millones de euros. De esta cifra, 12,5 millones corresponden a desperfectos en las carreteras y más de 5,1 millones a los causados en pistas forestales y agrícolas, así como en senderos, además de afectar al equipamiento de la red de comunicaciones.

En cuanto a la isla de Gran Canaria, el Ejecutivo Insular cifró los daños en más de 28 millones de euros. Los más cuantiosos se registraron en el área de Obras Públicas, que necesitará 11,09 millones para 15 intervenciones en las carreteras, entre ellas contenciones de plataformas, reposición de mallas de taludes, recalces de vías, reconstrucción de muros y estabilización de taludes.

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Por su parte, Medio Ambiente calcula que serán necesarios 6,96 millones de euros para 31 operaciones. De esta cantidad, 4,2 millones se destinarán a subsanar derrumbes, deslizamientos y caídas de rocas, tierras y árboles en senderos.