Catalunya abre el plazo para solicitar la beca general de estudios universitarios y no universitarios para el curso 2026-2027

Este martes se ha abierto la convocatoria para solicitar la beca general de la Generalitat de Catalunya para los estudiantes que en el curso 2026-2027 cursarán estudios universitarios y no universitarios. El plazo finalizará el 18 de mayo. Estas becas están dirigidas a estudiantes que el próximo curso cursarán bachillerato, formación profesional, otros estudios postobligatorios y grados y másteres universitarios. Para obtener una beca es necesario cumplir determinados requisitos académicos y económicos, que también determinarán la cuantía de la ayuda.

Con el traspaso definitivo de la gestión de las becas por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno del Estado, esta será la primera convocatoria que la Generalitat gestionará íntegramente para los estudiantes con domicilio familiar en Catalunya (a fecha de 31 de diciembre de 2025).

Contra el abandono escolar

Las becas para estudios no universitarios contribuyen a garantizar la continuidad formativa más allá de la enseñanza obligatoria. Los estudiantes con domicilio familiar en Catalunya que el próximo curso quieran cursar bachillerato, formación profesional u otros estudios postobligatorios deben presentar la solicitud de la beca a través del trámite Becas para estudios no universitarios del Departament de Educació i Formació Professional. El Departamento de Educación destinará 140 millones de euros a estas becas.

En cuanto a los estudios de grado y máster universitarios, la gestión de las becas la llevará a cabo la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), dependiente del Departament de Recerca i Universitats. Los estudiantes con domicilio familiar en Catalunya que cursarán estos estudios deben acceder al trámite "Beca general de la Generalitat para estudiantes que cursen estudios universitarios".

75.000 solicitudes

El Departamento de Investigación y Universidades destinará un total de 135 millones a ayudas para estudiantes universitarios, que también se concederán en función de la renta, el patrimonio familiar y los requisitos académicos. La AGAUR espera recibir este año unas 75.000 solicitudes.

Los estudiantes con domicilio familiar fuera de Catalunya deben presentar la solicitud a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La solicitud puede realizarse de forma telemática mediante un sistema de identificación digital válido.