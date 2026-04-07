Misión Artemis II de la NASA, hoy en directo: última hora del sobrevuelo a la Luna, la nave Orión y los astronautas

La humanidad vuelve a la Luna. Y esta vez, con intención de quedarse. Tras décadas de trabajo, muchos problemas técnicos y un sinfín de contratiempos, la NASA lanza su gran apuesta para (re)conquistar la Luna. Se trata de la misión Artemis II, el primer vuelo lunar tripulado en 54 años y el primero que cuenta con una mujer y un afroamericano entre sus protagonistas. Esta iniciativa, de 10 días de duración, tiene previsto realizar un recorrido completo entre la Tierra y la Luna y, aunque no tiene previsto aterrizar en ella, se enfrenta al reto de poner a prueba todas las tecnologías que algún día servirán para desplegar una base permanente en el suelo lunar. El suyo, afirman, será un vuelo histórico.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo para seguir la última hora de la misión Artemis II, los anuncios de la NASA y las historias de los cuatro astronautas que protagonizan este histórico y colosal proyecto.

Valentina Raffio Artemis finaliza el histórico recorrido lunar y se prepara para emprender el camino de vuelta hacia la Tierra Lea el artículo en este enlace.

Trump felicita a los astronautas de Artemis II: "Han hecho historia" El presidente Donald Trump llamó y felicitó el lunes a los astronautas de Artemis II que sobrevolaron la Luna, asegurándoles que hicieron "historia". "Son pioneros modernos, todos ustedes", les dijo Trump, antes de iniciar una conversación con los tres tripulantes estadounidenses y un canadiense, que están en una histórica misión de 10 días alrededor del satélite natural de la Tierra. "Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo", les dijo. "Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso". "Estados Unidos no tendrá rival en el espacio ni en nada de lo que estamos haciendo, y seguiremos liderando todo este camino hacia las estrellas, este increíble viaje hacia las estrellas", les dijo en la llamada. Luego, procedió a hacerles preguntas a los astronautas sobre la cara culta de la Luna y cómo se sintieron al estar incomunicados con la Tierra durante esa parte del vuelo espacial.

Homenajes lunares La jornada laboral celeste del lunes incluyó un momento conmovedor cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres. Uno en honor a su apodo para la nave espacial: "Integrity". El segundo fue "Carroll", en honor de la difunta esposa del comandante de la misión. La mujer murió de cáncer. "Es un punto brillante en la Luna", dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. "Y nos gustaría llamarlo Carroll". Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio. "Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias", dijo Gibbons. La NASA dijo que presentaría formalmente las propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de nombrar los cuerpos celestes y sus accidentes geográficos. Informa France Presse.

Regreso a la Tierra El periodo de observación durante el sobrevuelo lunar continuará hasta aproximadamente las 21H20 hora del Este de Estados Unidos (01H20 GMT). Hacia el final de su sobrevuelo, los astronautas serán testigos de un eclipse solar, cuando el Sol quede detrás de la Luna. La cápsula Orión está dando vueltas alrededor de la Luna antes de dar un giro en U y regresar a la Tierra en una llamada "trayectoria de retorno libre", un viaje de vuelta que tomará unos cuatro días. Informa France Press.

"Valentía" "Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo", añadió. "Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso". En las próximas horas, podrán ver un eclipse solar, mientras inicia su retorno a la Tierra, un recorrido que tomará cerca de cuatro días. Más temprano el lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. La misión superó en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia. "Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", dijo Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston. El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo".

Los astronautas se preparan para volver a la Tierra luego de sobrevuelo por la Luna Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA concluyeron el lunes con sus observaciones de la superficie de la Luna, incluida su cara oculta, y ahora alistan su regreso a la Tierra. Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de Orión -Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen- estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra. "Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", dijo la astronauta Christina Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal previsto durante el paso de la nave espacial por detrás de la Luna. El presidente Donald Trump llamó y felicitó el lunes a los astronautas y les dijo que hicieron "historia". "Son pioneros modernos, todos ustedes", les dijo Trump, antes de iniciar una conversación con los tripulantes de Artemis II.

Artemis II se emite en directo en Netflix durante su histórico sobrevuelo de la Luna La misión Artemis II también se ha convertido en un evento global al ser retransmitida en directo en alta definición a través de plataformas como Netflix y YouTube, donde cientos de miles de usuarios siguen el histórico sobrevuelo de la Luna. La cobertura permite escuchar a los astronautas describir en tiempo real la superficie lunar y compartir sus observaciones científicas, con la única interrupción de unos 40 minutos cuando la nave queda incomunicada al pasar por la cara oculta del satélite. Esta retransmisión acerca como nunca una misión espacial al gran público, que puede seguir desde casa uno de los hitos más importantes de la exploración reciente.

La misión Artemis nombra un cráter lunar "Carroll" en memoria de la esposa del comandante Reid Wiseman A más de 400.000 km de la Tierra, un momento emotivo en el silencio del espacio: los astronautas de Artemis nombraron el lunes un cráter lunar en honor a Carroll Taylor Wiseman, la difunta esposa del comandante de la misión. "Hay una formación en un hermoso lugar de la Luna, en el límite entre la cara visible y la cara oculta", anunció el astronauta canadiense Jeremy Hansen durante la transmisión en vivo, poco después de que su nave superara el récord de distancia recorrida desde la Tierra. "En ciertos momentos del tránsito lunar, podrán verla desde la Tierra". "Es un punto brillante en la Luna, y nos gustaría llamarlo Carroll", anunció. Reid Wiseman, el astronauta de la NASA al mando de la misión Artemis II, rompió a llorar. Sus compañeros también, y se abrazaron. Los astronautas nombraron otro cráter "Integridad", el nombre que la tripulación le dio a su nave, antes de varias horas de observaciones detalladas de la Luna. Siga leyendo aquí.

Artemis II vivirá un acercamiento histórico y un eclipse solar en su paso por la cara oculta de la Luna Entre la una y las tres de la madrugada, durante su travesía por la cara oculta de la Luna, la misión Artemis II afrontará dos de sus momentos más espectaculares. La nave Orión alcanzará primero su punto de máxima aproximación al satélite, a apenas 6.000 kilómetros de la superficie, cumpliendo uno de los grandes objetivos del viaje. Después, la Luna se interpondrá entre la nave y el Sol, provocando un eclipse solar en pleno espacio. Ambos hitos permitirán captar imágenes inéditas y, sobre todo, recopilar datos de gran valor científico y técnico. Tras completar este recorrido, la cápsula volverá a recibir luz directa y la tripulación podrá contemplar por última vez la superficie lunar antes de iniciar el regreso a la Tierra.