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Viaje del 6 al 12 de junio

Se cierra el registro de voluntarios para la visita del Papa a Barcelona y sigue abierto para Madrid y Canarias

Se puede colaborar en tareas de apoyo u ofreciendo casa para la acogida de peregrinos

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Vista de la Basílica de la Sagrada Familia, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona.

Vista de la Basílica de la Sagrada Familia, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press

EP

MADRID
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El registro de voluntarios para la visita del Papa León XIV a Barcelona se ha cerrado, según ha informado la web oficial del viaje del Pontífice a España. El pontífice visitará la ciudad condal del 9 al 11 de junio de 2025, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio.

"No hacen falta más manos. Muchas gracias a todos los que han ofrecido su tiempo", subrayan los coordinadores de la visita, al tiempo que animan a apoyar el viaje del Pontífice con "oración".

Por su parte, continúan abiertas las inscripciones para participar activamente en la visita a Madrid --donde permanecerá del 6 al 9 de junio-- y Canarias --donde estará del 11 al 12 de junio--.

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En concreto, desde la Iglesia recuerdan que se puede colaborar como voluntarios, tanto en los trabajos de preparación como en las tareas de apoyo durante los actos; realizando alguna colaboración en especie -como transporte, servicios, material o conocimientos profesionales-; y ofreciendo casa para la acogida de peregrinos.

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