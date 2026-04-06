Sucesos
Siete heridos, uno menor, en un choque frontal en la N-II a la altura de Sidamon (Lleida)
El accidente obligó a cortar la vía entre Sidamon y Bell lloc d'Urgell y cinco ocupantes tuvieron que ser excarcelados por los Bombers.
Siete personas, una de ellas menor de edad, han resultado heridas de diversa consideración este lunes por la tarde en un choque frontal entre dos turismos en la N-II, a la altura de Sidamon, en el Pla d'Urgell.
El 112 recibió el aviso a las 15.50 horas y, por causas que se investigan, los dos vehículos colisionaron frontalmente.
Como consecuencia del impacto, cinco ocupantes quedaron atrapados en el interior de los turismos y tuvieron que ser excarcelados por los Bombers de la Generalitat.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a los siete afectados y los trasladó al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Balance de heridos
Según el balance sanitario, hay un adulto en estado grave, tres adultos menos graves, dos adultos leves y un menor con heridas leves.
El accidente obligó a cortar la N-II entre Sidamon y Bell lloc d'Urgell, lo que provocó retenciones en ambos sentidos.
La circulación quedó normalizada hacia las 17.30 horas, una vez restablecida la vía.
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