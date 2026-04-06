Salvamento Marítimo intercepta una neumática con 37 inmigrantes a 41 millas de Lanzarote

Salvamento Marítimo interceptó en la mañana de este lunes una neumática con 37 inmigrantes, entre ellos cuatro mujeres, a unas 41 millas al noreste de Lanzarote.

Según ha informado el organismo estatal, el Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas mantenía la búsqueda desde la noche del domingo, cuando se tuvo conocimiento de la salida de la embarcación desde Tan Tan (Marruecos).

La neumática fue localizada durante la mañana por el avión Sasemar 103, a unas 41 millas de la isla.

Rescate y traslado

Hasta el lugar se desplazó la Guardamar Polimnia, que procedió a la interceptación de los ocupantes y a su posterior traslado al Muelle de Arrecife.

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Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) indicó que, una vez en tierra, todos fueron atendidos por el dispositivo sanitario habitual. Tres personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Doctor José Molina Orosa.