Rescate de la ballena varada: 'Timmy' podría ser transportada al Mar del Norte con un catamarán especial, según el ministro Backhaus

El ministro de Medio Ambiente de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus, estudia la posibilidad de rescatar con ayuda de un catamarán a la ballena jorobada varada desde hace más de una semana en la costa alemana del Báltico.

Según dijo al diario Bild y al canal News5, en el centro de las consideraciones se encuentra un catamarán especial procedente de Dinamarca, que podría ayudar al debilitado cetáceo atrapado frente a la isla de Poel a transportarlo de forma segura hacia el Mar del Norte.

Para la recuperación cuidadosa de la ballena, se introducirían correas de hasta un metro de ancho por debajo del cuerpo de la misma con extrema precaución y posteriormente, el mamífero marino podría colocarse sobre una red especial y asegurarse para su transporte, según detalló a los medios Backhaus.

De acuerdo con Bild, el barco especial que podría salvar a la ballena atrapada, a la que se ha llamado "Timmy", fue ofrecido para su uso por una empresa de rescate en Dinamarca.

Conforme a un portavoz del ministerio, el traslado del catamarán desde Dinamarca tardaría aproximadamente dos días, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Sin embargo, un requisito indispensable para esta compleja operación es un informe médico que deberá estar disponible a más tardar el martes.

Los especialistas deberán certificar en él si el animal, ya muy debilitado, tiene realmente alguna posibilidad de sobrevivir al largo traslado.

El ministro subrayó de nuevo el estado de salud extremadamente crítico de la ballena y rechazó con firmeza las acusaciones de inacción por parte de la opinión pública.

Las autoridades, afirmó, buscan soluciones incansablemente cada día, siempre poniendo el bienestar del animal como máxima prioridad.

Para evaluar con precisión la situación y garantizar la seguridad jurídica necesaria para el rescate, ya se ha recopilado una gran cantidad de datos, aseguró.

Intentos de rescate infructuoso

El miércoles pasado las autoridades decidieron abandonar todos los intentos de rescate tras varios intentos infructuosos de animar a la ballena a liberarse sola.

Los expertos adelantaban que era mejor dejar tranquilo al débil mamífero marino, que posiblemente morirá en la bahía, recalcaron.

La ballena logró liberarse por primera vez por sus propios medios hace más de una semana, después de que equipos de rescate excavaron con una draga un canal en el banco de arena en el que estaba atrapada inicialmente en la bahía de la ciudad alemana de Lübeck, en el estado federado de Schleswig-Holstein.

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No obstante, el cetáceo, de 12,35 metros de largo, 3,20 de ancho y 1,60 de alto, volvió a quedar varado el martes pasado en la bahía de Wismar, en Mecklemburgo-Antepomerania, donde a pesar de lograr liberarse, nunca llegó a abandonar la costa hacia aguas profundas.