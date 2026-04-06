La R4 de Rodalies circulará de nuevo este martes por el tramo del accidente de Gelida

Habrán tenido que pasar 77 días para que los trenes de Rodalies vuelvan a circular por el punto en el que se produjo el fatídico accidente de Gelida, el pasado 20 de enero. A partir de este martes, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la R4 vuelve a circular entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central, poniendo fin a un tajo que ha partido la línea en dos desde hace prácticamente dos meses y medio. Según declaró el secretario de Mobilitat i Transports, Manel Nadal, la normalidad tendría que haber vuelto a este punto el pasado 16 de marzo. Sin embargo, la negativa del Semaf bloqueó la situación hasta esta semana pasada, cuando los sindicatos alcanzaron un acuerdo.

Cabe recordar que por el tramo de Gelida ya circulaban trenes de mercancías –algo clave teniendo en cuenta que la de Vilafranca del Penedès es una de las rutas alternativas clave ante el cierre del túnel de Rubí– y también los cuatro Regionals al día que Renfe desvía por el Penedès por las obras en los túneles del Garraf.

Mejoras en la R1 y la R2

La luz verde de CCOO, UGT, Semaf y el Sindicat Ferroviari (SF) a los gráficos de línea –los horarios y servicios que se asignan a los maquinistas– no solo desbloquea la solución en Gelida; sino que también permitirá mejoras en los horarios de los trenes de la R1 y de la R2. En concreto, la línea del Maresme recupera su trayecto íntegro entre L'Hospitalet de Llobregat y Maçanet-Massanes. Hasta ahora, entre Blanes y Maçanet había dispuesto un servicio de tren lanzadera con una frecuencia de 90 minutos, que suplía el tramo afectado pero que hacía que los pasajeros tuvieran que realizar transbordo.

Por lo que respecta a la R2, el acuerdo de los sindicatos permite adaptar los horarios de la R2Sud a las obras de Adif en los túneles del Garraf y recuperar las frecuencias habituales entre Granollers y Castelldefels, suspendidas las primeras semanas del plan alternativo de transportes. Esto, a su vez, aumenta el número de trenes que circulan por la estación de El Prat de Llobregat, a dónde llegan en bus desde Sant Vicenç de Calders los usuarios de los Regionals del sur afectados por las obras.

Renfe ya había tratado de adaptar los horarios de la R2Sud tras la primera semana de trabajos en los túneles. Sin embargo, la negativa del Semaf a aceptar los cambios produjo grandes incidencias que se han dejado notar estas semanas en la línea. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana, una incidencia en la estación de Garraf dejó a centenares de usuarios varados en este apeadero durante horas.

Tramos pendientes

El servicio de Rodalies al completo, sin embargo, está lejos de volver a la normalidad. El trayecto entre Manresa y Terrassa de la misma R4 sigue cubriéndose con trenes lanzadera. Además, quedan por reabrir los tramos de la R15 de Regionals entre Reus y Riba-roja d'Ebre; el tramo de la R3 entre Ripoll y Puigcerdà y el tramo de la R8 entre Martorell y Rubí –donde Adif trabaja para asegurar las condiciones del túnel que ha puesto en jaque el transporte ferroviario de mercancías–. Todos ellos son tramos cerrados a partir de la crisis causada por el accidente de Gelida.

Además, sigue sin servicio la R7 por las obras en Montcada Bifurcació y la R3 entre L'Hospitalet y La Garriga por los trabajos de desdoblamiento de la línea. A todo ello se suma la prevalencia de cerca de 200 limitaciones temporales de velocidad, que retrasan los trayectos en aquellos tramos que sí han podido reabrir al tráfico ferroviario las últimas semanas.