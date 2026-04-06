Más de dos meses después
La R4 de Rodalies circulará de nuevo este martes por el tramo del accidente de Gelida
La R1 también recobra el servicio habitual entre L'Hospitalet y Maçanet-Massanes y la R2 adaptará sus horarios ante las obras en los túneles del Garraf
El acuerdo con la mayoría de sindicatos, entre ellos el Semaf, ha permitido que el tramo de la R4 recupere el servicio tras 77 días inoperativo para pasajeros
Los conflictos sindicales retrasan la reapertura de la R4 de Rodalies en Gelida
Los maquinistas avalan los nuevos horarios de Rodalies que deberían permitir reabrir la R4 el martes
Rodalies encara abril con la red de trenes tensionada y Adif sitúa la plena normalidad en junio
Habrán tenido que pasar 77 días para que los trenes de Rodalies vuelvan a circular por el punto en el que se produjo el fatídico accidente de Gelida, el pasado 20 de enero. A partir de este martes, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la R4 vuelve a circular entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central, poniendo fin a un tajo que ha partido la línea en dos desde hace prácticamente dos meses y medio. Según declaró el secretario de Mobilitat i Transports, Manel Nadal, la normalidad tendría que haber vuelto a este punto el pasado 16 de marzo. Sin embargo, la negativa del Semaf bloqueó la situación hasta esta semana pasada, cuando los sindicatos alcanzaron un acuerdo.
Cabe recordar que por el tramo de Gelida ya circulaban trenes de mercancías –algo clave teniendo en cuenta que la de Vilafranca del Penedès es una de las rutas alternativas clave ante el cierre del túnel de Rubí– y también los cuatro Regionals al día que Renfe desvía por el Penedès por las obras en los túneles del Garraf.
Mejoras en la R1 y la R2
La luz verde de CCOO, UGT, Semaf y el Sindicat Ferroviari (SF) a los gráficos de línea –los horarios y servicios que se asignan a los maquinistas– no solo desbloquea la solución en Gelida; sino que también permitirá mejoras en los horarios de los trenes de la R1 y de la R2. En concreto, la línea del Maresme recupera su trayecto íntegro entre L'Hospitalet de Llobregat y Maçanet-Massanes. Hasta ahora, entre Blanes y Maçanet había dispuesto un servicio de tren lanzadera con una frecuencia de 90 minutos, que suplía el tramo afectado pero que hacía que los pasajeros tuvieran que realizar transbordo.
Por lo que respecta a la R2, el acuerdo de los sindicatos permite adaptar los horarios de la R2Sud a las obras de Adif en los túneles del Garraf y recuperar las frecuencias habituales entre Granollers y Castelldefels, suspendidas las primeras semanas del plan alternativo de transportes. Esto, a su vez, aumenta el número de trenes que circulan por la estación de El Prat de Llobregat, a dónde llegan en bus desde Sant Vicenç de Calders los usuarios de los Regionals del sur afectados por las obras.
Renfe ya había tratado de adaptar los horarios de la R2Sud tras la primera semana de trabajos en los túneles. Sin embargo, la negativa del Semaf a aceptar los cambios produjo grandes incidencias que se han dejado notar estas semanas en la línea. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana, una incidencia en la estación de Garraf dejó a centenares de usuarios varados en este apeadero durante horas.
Tramos pendientes
El servicio de Rodalies al completo, sin embargo, está lejos de volver a la normalidad. El trayecto entre Manresa y Terrassa de la misma R4 sigue cubriéndose con trenes lanzadera. Además, quedan por reabrir los tramos de la R15 de Regionals entre Reus y Riba-roja d'Ebre; el tramo de la R3 entre Ripoll y Puigcerdà y el tramo de la R8 entre Martorell y Rubí –donde Adif trabaja para asegurar las condiciones del túnel que ha puesto en jaque el transporte ferroviario de mercancías–. Todos ellos son tramos cerrados a partir de la crisis causada por el accidente de Gelida.
Además, sigue sin servicio la R7 por las obras en Montcada Bifurcació y la R3 entre L'Hospitalet y La Garriga por los trabajos de desdoblamiento de la línea. A todo ello se suma la prevalencia de cerca de 200 limitaciones temporales de velocidad, que retrasan los trayectos en aquellos tramos que sí han podido reabrir al tráfico ferroviario las últimas semanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- Un choque múltiple entre un camión y dos turismos genera largas retenciones en la AP-7
- Renfe limita velocidades en la línea Málaga-Madrid por una 'incidencia operativa' en plena Operación Retorno