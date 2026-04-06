Actuaciones exprés para tener las playas listas en junio tras los temporales de invierno

Hace ya más de tres meses que el temporal Harry arrasó playas, paseos marítimos e incluso viviendas en varias localidades del litoral de la Comunitat Valenciana. Las imágenes de paseos marítimos repletos de socavones, edificios con parte de las terrazas derrumbadas y montañas de residuos movilizaron a todas las administraciones, que visitaron las localidades más golpeadas y anunciaron medidas, sobre todo obras de emergencia para paliar lo más urgente de los daños. Pero las playas valencianas tendrán que pasar la Semana Santa y la Pascua a la espera de tiempos mejores: esas obras de emergencia no estarán finalizadas hasta las puertas del verano.

Así lo han detallado desde el Ministerio de Transición Ecológica, que maneja un calendario en el que se incluyen obras diversas en diferentes puntos negros de las playas. Eso sí, la mayor parte de las actuaciones de emergencia pasan por operaciones de dragado de embalses o cauces y colocación de sedimento (arena) en las playas. Unas obras que no se espera que estén terminadas hasta finales de mayo o principios de junio.

El caso de Tavernes

Tavernes de la Valldigna fue una de las localidades más afectadas y ha servido como símbolo de los daños provocados por el temporal marítimo y como campo de batalla política. A esta playa acudió la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, pocos días después de Harry, para poner sobre la mesa un anuncio: un aporte masivo de arena nutrirá las playas del Brosquil y la Goleta para evitar su regresión, una actuación por valor de más de 20 millones de euros.

Playa de Tavernes de la Valldigna donde aún se puede ver el impacto del temporal / Perales Iborra / LEV

En ese momento, en enero, Bernabé ya prometió que se aportarían 55.000 toneladas de arena procedentes, sobre todo, de otras playas. También aseguró que estarían sobre la playa antes del verano, un calendario que confirman ahora desde el Ministerio de Transición Ecológica, y que la Declaración de Impacto Ambiental estaba, a finales de enero, “a punto de salir”.

Ahora, desde el Miteco detallan que las obras de emergencia de Tavernes consisten sobre todo en la retirada de escombros en dominio público marítimo-terrestre, y en el aporte de arenas. Está previsto que esas obras comiencen finalmente a mediados de la semana que viene, y tienen un plazo de ejecución de tres meses.

Sagunt, Sueca y Cullera

Pero Tavernes no es el único foco de preocupación después de los temporales. La borrasca Harry tuvo efectos muy dañinos también en las playas de Sagunt, Sueca y Cullera.

Una de ellas es la playa Malvarrosa de Corinto, en Sagunt, una zona que hace 40 años contaba con unos 200 metros de arena y ahora tiene tramos a escasa distancia de la orilla que han sufrido tanto el avance del mar como el fuerte oleaje. En este tramo del litoral, y en Almardà (al sur de la Gola de Quartell) ya se está haciendo trabajo de aporte de sedimentos. Cuando se acabe la obra, se habrá llevado arena nueva a la Malvarrosa de Morvedre hasta el límite provincial con Castellón. A día de hoy, se han aportado unos 330.000 m3 de sedimento dragado y está previsto que se alcancen más de 1.500.000 m3 para todas las playas afectadas de Sagunt.

Vecinos de Almardá y Corinto junto a los trabajos de la megadraga que aporta arena de Cullera / Daniel Tortajada / LEV

En la zona sur, la playa que limita con Canet d’en Berenguer, ya se ha dado el proceso de cribado de gravas, el paso previo a trasvasar ese material a la zona de las casas de Queralt.

En Cullera, por su parte, en las playas del Marenyet y l’Estany se están desmontando los espigones transversales y diques exentos que ya había y que no frenaron el impacto del temporal marítimo con suficiente firmeza. A la vez, se están construyendo ya los tres espigones nuevos proyectados

A esas dos playas también se aportará arena cuando acabe ese proceso en las de Sagunt, en concreto, alrededor de un millón de metros cúbicos. Cuando termine la aportación, se retirarán las escolleras longitudinales, se terminarán los nuevos espigones y se regenerarán las dunas de la zona.

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La siguiente y última fase tendrá lugar en las El Perelló, Pouet y les Palmeres de Sueca cuando acaben los aportes de arena en Cullera. Se prevé una aportación superior a los 700.000 m3 de sedimento y, después de depositar esa nueva arena, se regenerarán las dunas.