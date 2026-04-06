El papa León XIV recorrerá varias calles de Santa Cruz de Tenerife para saludar a los vecinos

El papa León XIV recorrerá varias calles de Santa Cruz de Tenerife durante su visita a la Isla, el viernes 12 de julio, según lo ha confirmado el alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez. El regidor asegura que su solicitud para que "el papa salude a los vecinos" antes de la celebración de la misa en el Puerto de Santa Cruz ha sido aceptada.

"Pedí, a través del Obispado, que el papa entrara en la ciudad y recorriera algunas calles para que los vecinos pudieran verlo directamente. Afortunadamente, parece que han aceptado esta solicitud. La idea es que vaya en coche, que entre por algún barrio y recorra el centro. Sin duda, la capital tinerfeña vivirá un acontecimiento histórico", comenta José Manuel Bermúdez.

Por lo tanto, apunta el alcalde, en Santa Cruz de Tenerife, además de la misa multitudinaria en el Puerto, que podrán presenciar entre unas 40.000 ó 50.000 personas, los chicharreros podrán "saludar directamente al papa por las calles de la ciudad". Bermúdez aclara que este recorrido será previo a la celebración religiosa. "Será un recorrido histórico, porque nunca antes nos ha visitado un papa", resalta el regidor.

León XIV pide que la guerra y la injusticia no nos paralicen en la búsqueda de la paz / E. D.

Con respecto a las calles por las que pasará el papa León XIV, José Manuel Bermúdez aclara que aún no se ha decidido el recorrido definitivo, "algo que decidirá el Vaticano", pero, añade, "ya estamos trabajando en esta visita tan importante para Canarias, Tenerife y, en concreto, nuestro municipio". El alcalde gradece al obispo su implicación para que el papa entre en Santa Cruz antes de entrar en el Puerto de la ciudad.

El papa León XIV llegará a Santa Cruz de Tenerife el viernes 12 de junio, dentro del viaje pastoral que realizará a España. Éste se iniciará cuatro días antes en Madrid, para continuar posteriormente en Barcelona, seguir hacia Gran Canaria y culminar en la capital tinerfeña. Estas son las fechas que baraja el Vaticano, que contempla, en el caso de Tenerife, celebrar el acto de clausura de la visita pastoral del sucesor de Pedro en el Puerto de Santa Cruz. En concreto, se habilitará la antigua terminal de contenedores de La Candelaria, en la zona más próxima al Auditorio de Tenerife, como espacio para la eucaristía que pondrá el broche de oro a la visita a España, la primera que realiza un papa a Canarias.