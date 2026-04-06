Prácticas de riesgo
Oleada de fiestas 'chemsex' en la Catalunya central en Semana Santa
Los encuentros para tener relaciones y consumir drogas en grupo durante días se han convocado en Bages y Anoia
El 'chemsex' se erige en un "problema de salud pública" en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas
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R. Tortosa
La Catalunya central ha acogido varias fiestas 'chemsex', encuentros en que los asistentes consumen drogas y tienen relaciones en grupo, durante las vacaciones de Semana Santa. Como mínimo, se ha organizado tres reuniones de este tipo en pocos días, según han confirmado algunos de los participantes.
En concreto, dos de ellas se han desarrollado en el Bages y otra, en Anoia, en espacios aislados y particulares. Cómo es frecuente en estos casos, las celebraciones, también conocidas cómo Party and Play (*PnP), Intensive Sex Party o 4/20, se han alargado más de 48 horas. La mayoría de los invitados procedían de Barcelona y su área metropolitana.
Todo indica que los visitantes viajaron con buena parte de las sustancias estupefacientes distribuidas encima. A pesar de que no son tan habituales como en las grandes ciudades, hace meses que las fiestas chemsex llegaron a las comarcas interiores de Catalunya. En el argot, esta práctica se denomina "vicio" o "*guarrichill", y al material tóxico que se usa, "chuches".
Las autoridades, que han alertado de los graves peligros que comportan, reconocen que el entorno privado en que se llevan a cabo y los sistemas de comunicación directa para las convocatorias dificulta la prevención. No hay constancia de que en ninguna de estas fiestas se haya producido incidentes, de salud o de seguridad.
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