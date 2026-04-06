El lema de la visita del papa León XIV a España será 'Alzad la mirada'

El lema del viaje oficial del papa León XIV a España, previsto del 6 al 12 de junio, será 'Alzad la mirada', según ha anunciado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en un vídeo publicado por Trece, el canal de la Conferencia Episcopal, con motivo de la Pascua.

Aunque los detalles de la organización del viaje estaban previstos para anunciarse en una rueda de prensa este miércoles, Argüello ha adelantado que "'Alzad la mirada' es el lema de la visita que el papa León XIV va a realizar a las iglesias de España".

El presidente de la CEE ha subrayado que la Pascua de este año "tiene un significado especial" por la visita del pontífice, que "nos confirmará en la fe, la esperanza y la caridad".

Asimismo, ha invitado a los católicos a prepararse para "acoger a aquel que viene en el nombre del Señor, aquel que nos confirma en la esperanza y nos anima a la caridad".

"Alzad la mirada porque el Señor emerge sobre las guerras, los conflictos, las dificultades y las tristezas", ha señalado Argüello al explicar el significado del lema.

Recorrido y actos previstos

León XIV llegará a Madrid la mañana del 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9, cuando viajará a Barcelona. En la capital catalana estará hasta el día 11 por la mañana, y desde allí se desplazará a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, donde permanecerá hasta la tarde del día 12.

Durante su visita, está previsto que oficie dos misas multitudinarias: una con motivo del Corpus el 7 de junio y otra de despedida en Santa Cruz de Tenerife el día 12.

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La visita de León XIV será la primera estancia de un pontífice en territorio español en quince años, tras el último viaje realizado por Benedicto XVI en 2011.