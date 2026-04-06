Enric Freixa, halconero en el aeropuerto de Barcelona: "Cuando ves que has evitado un accidente de un avión, te sientes muy satisfecho"

Enric Freixa es halconero profesional. Su trabajo es ahuyentar a los pájaros que podrían causar un accidente con un avión en los aeropuertos. Tienen muchos recursos para hacerlo, pero el principal son los halcones.

La casualidad hizo que la afición del sallentino Enric Freixa, de 37 años, se haya convertido en su profesión, en un trabajo "apasionante y que vela por la seguridad de las personas", según explica a Regió7, de PRENSA IBÉRICA.

Los aeropuertos son espacios muy grandes y con bastante espacio verde, que da alimento y refugio para las aves y otro tipo de fauna. Esto hace que busquen establecer allí sus territorios. Y aquí surge el problema, porque la presencia de aves —que pueden ir desde aves rapaces hasta cuervos, gaviotas o palomas— puede generar problemas de seguridad aérea en forma de colisiones frontales, aves que entran en las turbinas, u otros. Y, evidentemente, hay que evitarlo. Y una de las maneras de impedirlo la propuso en 1968 uno de los naturalistas y halconeros más reconocido, como mínimo para quienes tienen una cierta edad: Félix Rodríguez de la Fuente. Él sugirió usar halcones en la base aérea de Torrejón de Ardoz para expulsar a unos pájaros, los sisones. El éxito fue tal que esta técnica se aplicó primero en el aeropuerto de Madrid-Barajas y, después, en prácticamente todos los aeródromos del país.

¿Cómo empezó a interesarse por la halconería?

Fue casi por casualidad. Un día me interesé por el tema sin saber que un amigo mío ya se dedicaba a ello y, además, trabajaba en el aeropuerto. Me dijo: “Ven conmigo e iremos a hacer volar los halcones”. Empecé a salir con él, me fue enseñando, y así hasta hoy.

¿Y cómo pasó de afición a profesión?

Después de un tiempo saliendo a entrenar a los halcones, me enteré de una vacante en Barcelona. Me dijeron: “Hay un puesto, si lo quieres probar. Como la parte del trabajo que más se usa son los halcones y tú ya sabes hacerlo... si te gusta, seguimos”. Lo probé, me gustó, y así empezó todo.

¿Cuánto tiempo hace que se dedica profesionalmente?

Ya hace trece años que me dedico a velar por la seguridad aérea en los aeropuertos. He trabajado en Barajas y ahora trabajo sobre todo en los aeropuertos de La Rioja, en Logroño, y también en el Prat de Llobregat.

Enric Freixa, junto a un perro y dos halcones, parte del equipo de control de fauna del aeropuerto de Logroño / Archivo particular

¿La halconería es habitual en los aeropuertos?

No en todos. Hay muchos aeropuertos que utilizan más otros sistemas, como la pirotecnia, los láseres u otros métodos. Aquí también se usan, pero no como herramienta principal. Aquí lo primero es el halcón.

¿Dónde más se utiliza este sistema?

En América, por ejemplo, sí que se usa bastante. Y no solo en los aeropuertos, sino también en naves industriales, cultivos o en lugares donde hay problemas importantes con las aves.

¿Por qué es tan importante controlar la presencia de pájaros en los aeropuertos?

Porque un impacto con un pájaro puede dañar un motor o la estructura del avión y podría provocar un accidente. Por eso es tan importante prevenir estas situaciones.

¿Qué tipo de aves utilizan para hacer este trabajo?

Cada empresa tiene su plantilla de halcones, y cada halconero podría decir que tiene su equipo de aves. No siempre son halcones. Por ejemplo, yo en el aeropuerto de Logroño tengo diez halcones y dos águilas de Harris. Según las características de cada situación se usa una especie u otra. Y un perro, además, que también sirve para el control de fauna.

¿Qué diferencia hay entre trabajar con halcones o con águilas?

El águila es una herramienta más directa. La llevas en el puño y puedes dirigirla hacia los animales que quieres dispersar. Los halcones, en cambio, trabajan más en altura.

¿Cómo funciona exactamente el vuelo de un halcón?

El halcón sube muy alto y todo lo que queda por debajo de él entra dentro de un radio de ataque, como si fuera un cono imaginario. Eso hace que todos los pájaros que hay en la zona o se escondan o se marchen.

Por tanto, ¿no siempre se trata de atacar?

No. La mayor parte del tiempo lo que hacemos es prevención. Soltamos el halcón para simular una situación natural, como si estuviera buscando comida.

¿Y cuando hay pájaros muy cerca de la pista?

Si el halconero lo detecta o la torre de control nos avisa, entonces hacemos una acción más directa. Soltamos el águila para que haya un ataque real, y eso es muy disuasorio. Los pájaros que ven un ataque tardan muchísimo en volver.

¿Por qué considera que la halconería es más efectiva que otros sistemas?

Porque con pirotecnia o ruidos puedes echar a los pájaros, pero a menudo vuelven al cabo de diez minutos. En cambio, cuando ven un halcón volando piensan que hay un depredador y prefieren marcharse. También tenemos sonidos, láseres... pero el halcón es la herramienta principal.

¿Trabajar con halcones requiere mucha preparación?

Sí, mucha. Es la técnica que lleva más trabajo. Cada mañana tenemos que coger a los halcones, pesarlos para que tengan el peso adecuado para trabajar bien, prepararlos en el coche para soltarlos, y después anotar cómo han hecho el vuelo. Lleva bastante trabajo.

¿El trabajo también tiene momentos de tensión?

Sí. Estamos constantemente al lado de la pista intentando evitar incidentes y en contacto con la torre de control por radio. A veces nos pueden avisar de que un avión ha visto gaviotas al final de la pista y tenemos que ir allí inmediatamente a echarlas. Eso pasa a menudo. Y además, ya conoces un poco de etología, de comportamiento de los animales, y ya ves cuáles pueden ser los peligrosos. Entonces te anticipas, y al final la experiencia es útil.

Y momentos espectaculares, seguro.

Y tanto. Recuerdo un día que hacía volar un halconete, un macho —que son más pequeños que las hembras— y aquel halcón tan pequeño echó a un buitre negro, una de las aves más grandes de Europa. Con los prismáticos veías a mi halcón haciéndole pasadas por encima para echarlo del territorio. Y lo consiguió. Para alguien que ama las aves rapaces, ver eso es espectacular. Es algo que engancha mucho.

Podríamos decir que ha hecho de su pasión un oficio, y además un oficio muy necesario

Yo creo que sí, porque los pájaros al final tienen un problema con los aviones. Los pájaros estaban primero y de golpe el ser humano nos hemos puesto a volar y ahora tienen un problema con nuestros vehículos. Y también al revés: nosotros tenemos un problema de seguridad con los pájaros. Cuando has evitado que haya un impacto, sea por parte de los pájaros o por parte de los humanos, te sientes muy bien.

¿Es consciente de haber evitado impactos, accidentes?

Sí, sí, de evitar posibles impactos, sí, muchísimos. Casos que, si no llegamos a actuar, podría haber habido un accidente. Claro, no lo puedes decir con certeza, pero sí.

¿Esta pasión también le lleva a fijarse en cómo se practica la halconería en otros países?

Sí. Cuando te gusta la halconería te interesa mucho ver qué se hace en otros lugares del mundo. En China, en Japón o en muchos otros países hay tradiciones muy fuertes. Pero una de las más conocidas es la de Asia central, en países como Mongolia, el Kazakhstan o el Kirguizistán. Allí se caza mucho con águila real y es una tradición muy arraigada. Incluso en el Kazakhstan hay un águila en la bandera nacional. Es casi como un deporte nacional, algo cultural muy importante.

¿Usted ha participado de alguna manera?

Sí. Hace un par de años tuvimos la oportunidad de formar parte de un equipo que representaba a España en unos juegos que se hacían en el Kazakhstan. Eran como unos juegos mundiales de disciplinas tradicionales, una especie de juegos nómadas. Había todo tipo de pruebas vinculadas a la cultura de aquella zona.

¿Por ejemplo?

Había juegos tradicionales, como uno en el que hay que sacar unas vértebras de cabra de un círculo, un poco como si fueran canicas. También había disciplinas parecidas al judo, juegos intelectuales parecidos al ajedrez, pero con bolitas, pruebas de fuerza como las de los strongman, donde se levantaban piedras enormes o se movían carros por la arena.

¿Acaba de llegar de Mongolia?

Sí. Nos invitaron. Nos juntamos tres halconeros, uno de ellos de Manresa, Víctor Martín, ¡y ha sido una experiencia única!

¿En qué consistía?

Te hacían volar el águila desde arriba de una cima y tú, a caballo, tenías que llamarla hasta llevarla a tu puño. ¡Suerte que los tres sabíamos montar!

¿Qué le motivó a ir?

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Sobre todo poder vivir la cultura y compartir esta pasión con gente de otros lugares del mundo. Vivir todo lo que rodea la halconería es una experiencia única. Por eso, cada vez que nos invitan o buscan halconeros de España, intentamos aprovecharlo e ir. Vivimos con ellos en las yurtas, intentando entendernos, pero fue muy bonito.