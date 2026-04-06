Las empresas dedicadas a la captura de jabalíes reclaman participar en el operativo de Collserola: "Nos ofrecimos y no obtuvimos respuesta"

Durante las vacaciones de Semana Santa, el operativo para eliminar jabalíes en el entorno de Collserola se ha mantenido a alto rendimiento. La estrategia, liderada por el cuerpo de Agents Rurals de la Generalitat, busca reducir al máximo la población de estos ungulados con el objetivo de evitar que el brote de peste porcina africana se expanda más lejos del perímetro de control establecido. Este proceso laborioso se desarrolla principalmente a través de tres métodos de captura: los cercados trampa de la empresa Pig Brig (útiles para atraer a unidades familiares enteras), las jaulas trampa típicas en las que cabe tan solo un individuo y los recorridos nocturnos sobre el terreno en los que los agentes usan escopetas con silenciador.

Estas tres fórmulas se apoyan siempre en los drones equipados con cámara térmica, capaces de detectar la presencia de jabalíes. El trabajo, a día de hoy, lo realizan sobre todo los Agents Rurals. Pero también algunos agentes de la Guardia Civil participan en el dispositivo. Quienes ya han dejado de actuar fuera del perímetro, en las zonas adyacentes, son los cazadores.

La compañía Estrateko aduce que ha ideado un método más efectivo y menos dañino para los animales

Pese a que el Govern trabaja en la posibilidad de extender la temporada de caza, los grupos de cazadores no están dispuestos, de momento, a seguir realizando batidas si no tienen incentivos económicos a cambio. Cabe señalar que las 'colles' de caza nunca han llegado a actuar en la zona cero, puesto que las batidas con perros tienen el riesgo de que los animales se dispersen y salgan del territorio limitado por los bloqueos en los pasos de fauna.

Red suspendida

En este contexto, las empresas especializadas en la captura de jabalíes se erigen como una alternativa más que se puede incorporar en el sistema. Enric Ullar, de la compañía Estrateko, ideó un sistema para capturar a varios ejemplares que de momento no se está utilizando en la contención de la peste porcina africana. "Nuestro método es más efectivo y menos dañino para los jabalíes que los cercados tipo Pig Brig", asegura.

Molera y Ullar, a la espera de los jabalís. / El Periódico

El artefacto consiste en una red suspendida que se sitúa en un lugar en el que se pone comida durante varios días consecutivos. A través de una aplicación informática, los trabajadores hacen caer la red cuando el grupo de animales se encuentra justo debajo. "En el caso de los cercados Pig Brig, una empresa americana, tienes que dejarlos durante varios días en la zona para que los jabalíes se acostumbren y se atrevan a entrar", comenta Ullar. "En cambio, nuestro sistema es mucho más rápido y limpio, puesto que montamos la red un día y aquella misma noche realizamos la captura", subraya. Además, afirma que los animales sufren menos.

Contratos municipales

Hace años que empresas locales como Estrateko y Astrovet actúan en varios municipios catalanes para evitar que los jabalíes entren en la zona urbana. En el caso de Estrateko, llevaban años contratados por el Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, tras la declaración del brote de peste porcina, no se les renovó el contrato. "Nosotros ofrecimos nuestros servicios a la Generalitat por si querían contar con nosotros, pero no obtuvimos ninguna respuesta", explica Ullar. El especialista considera que las compañías locales podrían ser una herramienta más que se sumara al operativo liderado por el Govern. Pero de momento, no ha sido así.

"Hemos demostrado un grado de experiencia y pericia muy elevado: los resultados en Collserola son exitosos", destaca Ullar en conversación con este diario. En Barcelona, durante los últimos años se redujo un 70% el número de incidencias causadas por jabalíes. "Podíamos llegar a capturar ocho jabalíes cada noche", recuerda. Dirigentes de otras compañías especializadas en la gestión de fauna salvaje consultadas por EL PERIÓDICO coinciden con el punto de vista del responsable de Estrateko y reclaman ser parte del operativo.

La Generalitat se ha propuesto prácticamente erradicar a los jabalíes en Collserola. No obstante, aún quedan cientos de ejemplares en la zona, con potencial para propagar el virus. Donde casi ya no se detecta presencia de jabalíes es en la zona de Bellaterra, el núcleo más concreto en el que se hallaron los primeros positivos.