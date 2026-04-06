Detenido en Ribadesella tras disparar desde casa a tres hombres que no le dejaban dormir y herir a uno en una pierna
El implicado pasa a disposición del tribunal de instancia de Llanes acusado de lesiones y tenencia ilícita de armas
Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este lunes en Ribadesella después de disparar desde su casa a unos individuos a la puerta de un pub que no le dejaban dormir. Uno de ellos resultó alcanzado en una pierna, presumiblemente por una esquirla de la bala.
Todo se produjo en torno a las 2.50 horas de la madrugada. Tres varones se encontraban en el exterior de un pub sito en la localidad de Ribadesella, cuando un vecino se puso a discutir con ellos desde la ventana de su casa, echándoles en cara el ruido que hacían, porque no le dejaban dormir.
La discusión se elevó de tono y el hombre les amenazó con una pistola. Tras apuntarles directamente, efectuó un disparo, provocándole lesiones leves en una pierna a uno de ellos como consecuencia, probablemente, de una esquirla del proyectil. Al lugar se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Ribadesella.
Tras consultar la base de datos de armas, el agresor carecía de licencia que amparase la tenencia legal y el mismo fue detenido como supuesto autor de un delito de lesiones.
En la inspección técnico ocular se halló un casquillo de bala y una esquirla. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes se encarga de la instrucción de las diligencias y posterior puesta a disposición judicial del detenido ante la sección de instrucción, plaza número 1, del Tribunal de Instancia de Llanes.
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