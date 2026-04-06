Misión histórica
VÍDEO | Así ha sido el momento en que los astronautas de Artemis II se han convertido en los humanos que más lejos han viajado de la Tierra
La misión supera la marca del Apolo 13 y lleva a la tripulación a más de 400.000 kilómetros del planeta
Misión Artemis II de la NASA, hoy en directo: última hora del sobrevuelo a la Luna, la nave Orión y los astronautas
La sala de control ha estallado en aplausos cuando la NASA ha confirmado que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se han convertido en los humanos que más lejos han estado de la Tierra, después de que la cápsula Orión haya superado el récord de distancia del Apolo 13.
En concreto, la misión Artemis II ha llevado a la tripulación hasta los 406.773 kilómetros, por encima de los 400.171 kilómetros alcanzados en 1970, lo que marca un nuevo techo en la exploración espacial tripulada.
Silencio total
Este hito coincide, además, con el paso por la cara oculta de la Luna, durante el cual la nave pierde completamente las comunicaciones con la Tierra durante unos 40 minutos, siendo uno de los momentos más críticos de la misión.
Y es que la posición del satélite, al interponerse entre la cápsula y nuestro planeta, bloquea las señales de radio, dejando a la tripulación completamente aislada en el espacio. Aun así, la NASA asegura que se trata de una situación prevista y bajo control.
No es, en cualquier caso, una experiencia inédita, ya que antes de Artemis II más de una veintena de astronautas de las misiones Apolo ya experimentaron este mismo fenómeno.
Observación lunar
Durante este tramo del viaje, los astronautas serán, además, los primeros en observar directamente la cara oculta de la Luna desde la misión Apolo 17, en 1972, lo que añade valor científico al momento.
La cápsula Orión cuenta con 32 cámaras y dispositivos, pero la agencia subraya que la observación humana sigue siendo clave para detectar detalles en la superficie lunar que pueden escapar a la tecnología.
En este contexto, uno de los principales puntos de interés será la cuenca Oriental, un cráter de impacto de unos 930 kilómetros de diámetro situado en el hemisferio sur del satélite.
Además, y como parte de esta misma secuencia de hitos, horas antes de adentrarse en la cara oculta, la tripulación podrá observar un eclipse solar de unos 53 minutos, un fenómeno que no será visible desde la Tierra.
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